Desconocen jóvenes yaquis su idioma natal

A través de las “Jornadas por el Habla Yaqui” se busca promover la lengua materna entre los jóvenes de las comunidades Yaquis, en donde apenas alrededor del 60 por ciento de la población total preserva su idioma, informó la directora del Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, Trinidad Ruiz Ruiz.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la titular del centro explicó que las jornadas se llevarán a Huírivis, Rahúm, Pótam, Loma de Guamúchil y Tórim, en las que se busca concientizar a la juventud sobre la importancia de la preservación de su idioma, el cual se ha ido perdiendo debido a factores económicos y sociales por los que atraviesan las comunidades.

“Eso tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con las salidas de la gente a la ciudad, al trabajo, con la cercanía de la ciudad, básicamente y en los otros pueblos tiene que ver con la salida de las mamás a los trabajos en las maquilas”, añadió

Entre las pláticas que iniciaron a comienzos de esta semana en los diferentes pueblos, se da a conocer la importancia del idioma para preservar cargos tradicionales dentro de las comunidades, como son los moros, abogados tradicionales, danzantes, entre otros.

“Los cargos se pierden porque la gente no habla la lengua materna, esos oficios que otorga, que ya son de la comunidad, ya no hay tantos, por ejemplo, abogados tradicionales, porque no hablan la lengua y no conocen el discurso tradicional, esos cantores de venado que no saben muchos cantos de los tradicionales es porque se está perdiendo la lengua, todo tiene que ver con la lengua”.

Agregó que el idioma yaqui es parte del patrimonio cultural inmaterial y se está trabajando en un proyecto con las autoridades de los diferentes pueblos para realizar acciones encaminadas a preservar su idioma.

Actualmente hay alrededor de 42 mil miembros de la Tribu Yaqui en el Río Yaqui, en donde se trabaja para preservar el idioma, ya que hay otros en Hermosillo y en Estados Unidos, estos últimos bilingües en español e inglés, pero sin hablar su lengua materna.

