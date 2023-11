Salud laboral es prioridad

De nada sirve transformar empresas si los seres humanos dentro de ellas no son felices y saludables, afirmó el consultor internacional Ricardo Perret al impartir la primera conferencia, denominada "El Gen Exitoso", del foro Conecta Congreso Empresarial, que se lleva cabo en Navojoa.

Ante empresarios presentes en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, Perret, quien es pionero de NeuroMarketing y NeuroInnovación en Latinoamérica, señaló que no se puede ser realmente exitoso si nos centramos en la parte profesional y nos olvidamos de lo personal o viceversa.

El ponente, que ha impartido más de mil 200 conferencias en 20 países, propuso que las empresas se preocupen más por la salud emocional y física de los colaboradores, con lo que al final tendrán y mayor productividad.

Dijo que el éxito mueve a todas las personas y las define tanto individual como socialmente.

“Lo más importante para el éxito es reconocer tu propia individualidad y autenticidad. Y para lograr la felicidad, hay que buscar el éxito profesional, pero primero se debe alcanzar el éxito personal”, subrayó.

En ese sentido, definió al gen exitoso como una mezcla entre tener éxito en lo personal y también en lo empresarial.

“Cuando una persona logra tener ese balance, esa armonía entre casa y trabajo, hay una mayor generación de ideas, una productividad y una mejor capacidad de innovación”, afirmó.

Resaltó la importancia de vivir motivado y ser capaz de motivar a otros, lo que implica conocer con detalle cómo se detona la motivación, cómo se sostiene y qué sucede cuando estamos motivados.

Ricardo Perret, que es originario de Coahuila, tiene 48 años de edad y ha dedicado más de 15 a entender cómo funciona la mente de los clientes y consumidores, los colaboradores de las organizaciones y cómo innovar, posicionar marcas y construir ambientes de trabajo más productivos.

Indicó que el principal elemento para satisfacer a cualquier cliente es la innovación, es decir, imaginar cosas creativas, generar nuevas ideas y, sobre todo, agregar valor a los productos. “Dime de qué careces y te diré en qué innovar”, apuntó.

“Hoy más que nunca los empresarios deben conocer a profundidad a su cliente, para saber qué es lo que necesita y cómo tocar sus fibras más emocionales y promover la creatividad y la autenticidad entre sus colaboradores para que ellos puedan generar ideas productivas”, dijo.

“Yo siempre propongo tres cosas: amar tu producto, amar a tu cliente, respetarlo y escucharlo, y amarte a ti mismo”, agregó.

Asimismo, el conferencista enfatizó que, cuando se deja de ver a la persona, automáticamente se deja de innovar.

“La clave para innovar está en lograr entrar al inconsciente del cliente, en conocer lo bueno y lo malo que ha vivido. El ser humano es consciente de sus carencias un 20 por ciento, mientras que el 80 por ciento no lo es”, señaló.

Dijo también que las personas deben estar en paz con su pasado o, de lo contrario, éste se manifestará de manera inconsciente en el presente. “Imagínense las insatisfacciones que tenemos a lo largo de la vida”.

En su ponencia, Perret habló además sobre las cuatro creencias más limitantes y que es necesario erradicar para alcanzar el éxito en todos los aspectos.

Estas son, mencionó, “no puedo, no merezco, no soy aceptado y no me gusta quien soy”.

Indicó que México ocupa los primeros lugares en el mundo en obesidad, depresión, diabetes y ausentismo, por lo que es urgente un cambio de paradigmas alrededor del estilo de vida, de la alimentación, del descanso, del ejercicio.