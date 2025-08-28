Responsabilizan a constructora por inundación de Universidad Indígena de Masiaca

La Universidad Indígena para el Bienestar Benito Juárez de Masiaca “no debió inundarse y con ello sufrir pérdidas totales de todo el mobiliario y diversos daños en otras áreas de infraestructura”, afirmó la directora de la institución, Guadalupe Patrón Meza.

Responsabilizó de lo anterior a la empresa constructora, que no hizo las obras de prevención ante esas contingencias como, por ejemplo, un sistema pluvial adecuado.

Dijo que el plantel fue construido por debajo del nivel de la carretera, lo que facilita el ingreso del agua durante lluvias intensas, como la del pasado lunes 25.

Aseguró que en su momento advirtió sobre esta situación al residente de la obra, pero no se tomaron las medidas preventivas.

Patrón Meza agregó que el miércoles 27 se registró otra lluvia fuerte, lo que provocó más problemas de inundación en la institución, donde las clases seguirán suspendidas hasta la próxima semana.

Informó que actualmente están en un proceso de limpieza, evaluación, análisis y diagnóstico técnico de los daños en infraestructura, pero adelantó que las afectaciones fueron en 270 butacas, 10 mesas de laboratorio y 30 bancos.

Asimismo, la directora externó su agradecimiento al alcalde Jorge Alberto Elías Retes y al gobernador Alfonso Durazo Montaño, quienes ofrecieron su apoyo a la Universidad para reponer el mobiliario dañado.

“Esperamos regresar pronto a clases, pero esto dependerá del clima, ya que se pronostican más lluvias para los próximos días; también debemos ver cómo están los accesos al plantel”, añadió.