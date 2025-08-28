Regresa el agua al Río Mayo

El impacto de las recientes lluvias que se ha registrado en Navojoa, ha contribuido para que el cauce del Río Mayo vuelva a la vida, en el que, tras mucho tiempo transcurrido, nuevamente se vuelve a observar el paso del agua.

Esto es resultado de las lluvias del pasado lunes, con acumulados de 55 milímetros, y la registrada durante la noche del miércoles, con hasta 33 milímetros, con base en el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La belleza natural del pulmón más grande de Navojoa, ya empieza a levantar el interés de visitantes, quienes reconocen que este es uno de los espacios más atractivos y ecológicos que tiene la ciudad.

Roberto Morales, quien reside en la comunidad de Guaymitas, describió que el ver el Río Mayo con agua una vez más, hace recordar los años abundantes, donde semana a semana acudían familias a visitar el asombroso paisaje.

Mencionó que esta semana, ha sido cuando empezó a correr agua nuevamente, por lo que durante las tardes se ha podido observar una mayor afluencia de visitantes.

Sin embargo, reconoció que es un espectáculo pasajero, ya que al no estarse desfogando agua desde la presa, no se podrá mantener el flujo del agua de manera constante.

Ante estas condiciones presentadas, fueron autoridades de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), quienes recomendaron no meterse al agua, debido a que se presentan hoyos y troncos que pueden provocar un accidente, además de los niveles de contaminación que se presentan.

Aunque en los últimos años se ha podido observar de manera provisional el paso del agua por el Río Mayo gracias a las lluvias, es desde el año 2022 que no se dota agua al río desde la presa, limitando que se pueda mantener con agua.