Reforzará Unison Sur la vigilancia

El secretario de la institución, Modesto Barrón Wilson, informó que se capacitará nuevamente a los guardias sobre las estrategias y pasos que deben seguirse ante casos de ese tipo.

Indicó que el plantel cuenta con 11 elementos de seguridad, distribuidos en tres turnos, por lo que hay vigilancia todos los días y durante las 24 horas, además de que existen cámaras de video en las diversas áreas.

"Afortunadamente la situación ha estado tranquila en lo que va de esta administración, los guardias nos reportan a diario lo que detectan en los rondines, tanto si las cosas estuvieron normales o si hubo un hecho irregular", dijo.

Sin embargo, reconoció que ante la tragedia ocurrida recientemente en una escuela de Texas y el incidente en la Unison de Hermosillo es necesario estar más pendientes y fortalecer las medidas de prevención.

Barrón Wilson señaló que actualmente es poco el alumnado que asiste a la institución tras la terminación del semestre, pero la vigilancia no ha disminuido.

"Aunque estemos en vacaciones, en clases o cuando estuvimos en pandemia, no se ha descuidado la seguridad, ni de día, ni de noche; y un guardia no se puede ir si no ha llegado el elemento que lo va a relevar", concluyó.

Mientras tanto, las autoridades universitarias no han determinado la sanción que impondrán por el incidente protagonizado por el estudiante, quien aseguró que grababa un video.

El joven, quien es un alumno irregular ya que no asistió a clases este semestre, no solicitó permiso para ingresar a las instalaciones.