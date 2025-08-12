Recibe DIF Navojoa el premio Tonantzin 2025

DIF Navojoa fue reconocido internacionalmente, esto al recibir el premio Internacional Tonantzin 2025, un reconocimiento que avala la misión social que realiza en apoyo a familias en condición vulnerable, siendo ya la segunda ocasión de manera consecutiva que la institución recibe el galardón.

Luz Argel Gaxiola, presidenta de DIF Navojoa, describió que este reconocimiento representa una gran satisfacción, pero también un gran compromiso para seguir trabajando por el bienestar, la dignidad y las oportunidades de quienes más lo necesitan.

"Esto nos motiva a seguir trabajando, buscando nuevas herramientas para atender a quienes más lo necesitan, incluso frente a retos presupuestales y operativos,"resaltó.

Este galardón, cuyo nombre en náhuatl significa 'Nuestra Madre', fue entregado en la Ciudad de México a la presidenta de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola y a la directora Eliana Castro Carlón, en reconocimiento al liderazgo comunitario y compromiso social.

Por parte de Sonora, únicamente fueron los municipios de Navojoa y Puerto Peñasco quienes resultaron acreedores a este galardón, el cual se otorga a nivel nacional e iberoamericano a partir de una consulta ciudadana que evalúa el trabajo de servidores públicos en distintos niveles de gobierno.

"Significa que hay un trabajo bien hecho y compromisos cumplidos. Nuestro equipo siempre busca opciones para dar respuesta a las necesidades de la comunidad, incluso cuando los recursos son limitados", enfatizó.