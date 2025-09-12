Realizarán Primera Feria Ambiental de la Región del Mayo

Con el propósito de concientizar a los ciudadanos, sobre todo a las nuevas generaciones, sobre la importancia de preservar y mejorar la ecología, se proyecta realizar la Primera Feria Ambiental de la Región del Mayo, los días 24 y 25 de octubre.

En una reunión, se informó que el evento es organizado por la asociación Acción Verde, con el apoyo del Ayuntamiento de Navojoa, y participan representantes de universidades, preparatorias, organizaciones civiles, empresas, autoridades municipales del sur de Sonora, entre otros.

Guillermo Nava Amaya, representante de Acción Verde, informó que habrá conferencias de primer nivel, en el Teatro Auditorio Municipal Romeo Gómez Aguilar, así como una mega jornada de reforestación el último día del evento.

Anunció que también habrá stands de los participantes con temática sobre el medio ambiente y presentación de sus proyectos, además de que se contará con un área especial para niños, donde aprenderán sobre la ecología de la región y la importancia de preservarla.

Dijo que ya se inició el acercamiento y difusión del proyecto con las instituciones educativas y en los próximos días también sostendrán reuniones con industriales, comerciantes y otros grupos organizados para invitarlos a participar en la Feria Ambiental.

En la reunión preparatoria participaron representantes de los ayuntamientos de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, a través de sus áreas de Ecología; empresas privadas, como Mapco, así como de la Unison, Universidad de Navojoa, Instituto Tecnológico de Huatabampo, Instituto Tecnológico de Etchojoa, Cbtis 64, Club Rotario, asociación civil Centli Alianza por las Mujeres de Álamos y el Grupo en Pro de las Áreas Verdes de Huatabampo.

FRASE

"Debemos unirnos para cuidar el medio ambiente y construir un futuro más limpio, más verde y mejor para todos": Guillermo Nava