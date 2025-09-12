  • 24° C
Sonora

Desaguan comunidad de Huatabampo inundada por "Lorena"

Para realizar estos trabajos, en Bacapaco, fue cerrada este viernes la carretera Huatabampo-El Etchoropo

Sep. 12, 2025
Desaguan comunidad de Huatabampo inundada por Lorena

Ante la necesidad de realizar labores de desagüe en zonas que siguen inundadas por las lluvias de la tormenta tropical "Lorena", la carretera Huatabampo-El Etchoropo fue cerrada este viernes, a la altura de las comunidades de Bacapaco y San Francisco.

En un comunicado, el Gobierno Municipal informó que los trabajos de  desagüe son muy importantes para liberar de agua a Bacapaco y, una vez que el nivel descienda, se realizarán las evaluaciones necesarias para determinar qué habitantes pueden regresar a sus casas de manera segura.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huatabampo agradeció a la Comisión Nacional del Agua y al Distrito de Riego del Río Mayo por apoyar, con maquinaria y personal, estas acciones.

 Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Manuel Antonio Yocupicio Yin, dijo que se espera una buena realización de los trabajos para que los vecinos de dicho poblado retornen a sus hogares, como ya lo hicieron cientos de personas, tanto de colonias como de las comunidades, que estaban en los albergues.

En tanto, el líder indígena Abel Ramírez Torres, dirigente de la agrupación Jiapsi Yoreme, señaló que existe temor entre los habitantes de Bacapaco, al igual que de La Escalera y Riito Mazaray, ante los pronósticos de un fenómeno natural similar a  "Lorena" y que se presentaría en esta región en los próximos días.

"La verdad es que hay preocupación, incertidumbre, ante posibles lluvias. Esto se entiende porque son familias de escasos recursos y que viven en áreas bajas y muy vulnerables. Esperemos que las autoridades desaguen bien y que hagan otras medidas de prevención", manifestó.

"Se necesita mucha ayuda, en víveres, ropa, cobijas y otros apoyos, para las familias afectadas por las lluvias": Abel Ramírez

