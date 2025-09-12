  • 24° C
Sonora

¡Alerta en Navojoa!, Con transferencias fantasmas roban autos, ya hay tres víctimas

El modus operandi es protagonizado por personas de otros Estados, las afectaciones rondan entre los 60 y 130 mil pesos

Sep. 12, 2025
Por lo menos tres personas han sido víctimas de fraude en Navojoa al momento de vender su vehículo, el modus operandi es a través de falsas transferencias, en el que se recibe el pago, pero momentos más tarde es cancelado, terminando por perder sus automoviles.

Según el comisario de Seguridad Publica Municipal, Lázaro Ariel Parra Portillo, este delito se ha detectado en el Sur de Sonora, al tener conocimiento que también en Cajeme se han denunciado por lo menos cinco hechos de este tipo, afectando el patrimonio familiar.

Explicó que esta modalidad, se ha detectado que es encabezada por personas originarias del sur del país, en el que uno de ellos se hace pasar por el conductor de un comprador, quien por contacto vía WhatsApp informa de la transferencia de la compra del vehículo, por lo que unidad y documentación son entregadas, enterándose tiempo después que se trató de un fraude.

"Este tipo de fraude nos ha empezado a pegar en los últimos días, los afectados no son las agencias, sino personas particulares que deseen vender sus unidades, confiándose de los supuestos compradores y perdiendo su unidad", enfatizó.

En cuanto al impacto económico que ha generado estos fraudes, explicó que han sido tres unidades, los cuales tenían un valor de 130 mil, 80 mil y el último 60 mil pesos, las cuales no han podido ser recuperados.

"Ahorita la recomendación es el evitar recibir pagos por transferencias, de ser posible que concreten la venta en efectivo y sospechar si consideran que es una persona extraña, no entregar nada hasta tener el dinero en mano", sugirió.

El jefe de Seguridad Pública confirmó que los delincuentes buscan vehículos recientes, los cuales estarían siendo llevados al sur del país.

Ante cualquier tipo de situación, pidió comunicarse inmediatamente a los números de emergencia para poder actuar rápidamente y evitar que se sigan presentando nuevas víctimas.

Edgar Coronado
