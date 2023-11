Quieren estudio de impacto ambiental en obra de malecón

Autoridades municipales de Huatabampo no han presentado ante el Cabildo un manifiesto de impacto ambiental y estudio de factibilidad técnica del Malecón de Huatabampito, afirmó el regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Juan Pablo Miranda Verduzco.

Recordó que en la reunión donde se presentó el proyecto, él hizo ver la importancia y necesidad de esos documentos, ante lo cual el alcalde Juan Jesús Flores Mendoza respondió que sí iban a hacerlos.

"No sé si ya los hicieron o no, lo que sí podemos decir es que no los han presentado ante el Cabildo; esperemos que lo hagan pronto", dijo.

El edil advirtió que una obra que no cuente con dichos estudios, que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), corre el riesgo de tener complicaciones en el mediano plazo.

Miranda Verduzco explicó que además del impacto ambiental, debe haber certidumbre en cuanto a los pueblos originarios, las cooperativas y los pescadores.

"Debe saberse qué es lo que va a pasar con ellos, ya que de alguna manera, cuando el turismo llega y se urbaniza, los pescadores indígenas poco a poco son desplazados de esos litorales, como sucedió en Las Bocas", señaló.

Con respecto a la importancia y beneficios del Malecón, cuyos trabajos iniciaron hace diez días, el regidor consideró que había otras prioridades, pero cuando los recursos ya están etiquetados, como en este caso, es casi imposible redistribuirlos.

"Por lo menos se van a generar empleos y esto es muy importante; ahora hay que esperar que la obra detone el turismo en nuestra región", externó.

"Esperemos que el proyecto cumpla con todo lo que exige la ley y se desarrolle sin mayores contratiempos", expresó Juan Pablo Miranda

El Malecón de Huatabampito, en el que se ejercerá una inversión estatal de 82 millones de pesos, tendrá una longitud de 2.4 kilómetros.