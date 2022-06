Quieren agua más barata

PUBLICIDAD

Vecinos como Enrique Cota aclararon que no les parecen justos los altos costos.

"No nos parece que lleguen a este extremo, están cobrando demasiado de puros intereses y les dan recibos con otra dirección y todavía les dicen que si no pagan les van a cortar el agua, esta decisión está afectando a adultos mayores, ellos viven de la pura pensión del seguro y algunos discapacitados, hay que ser más tolerantes a parte el servicio no es el que quisiéramos", comentó.

También aclaró que el servicio de la basura por un tiempo se tuvo excelente servicio.

"Ya tenemos algunas semanas que el camión recolector no tiene día para pasar y cuando pasa no alcanzamos a sacar la basura parece que lo vienen correteando, solo en las tiendas se mete y se para un buen tiempo, yo creo que ahí si les dan para las sodas y nosotros pobladores comunes y corrientes no tenemos para brindarles".

La semana pasada, expuso, se quedaron con la basura afuera de sus casascon el riesgo de que los animales hicieran un cochinero.

"Es por eso que le pedimos a las autoridades que nos agenden un día en especial para estar atentos y cumplir con dejarles la basura donde corresponde", culminó.