  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Protección Civil clausura Cinépolis Luis Encinas en Hermosillo

Desde el trágico accidente ocurrido en la tienda Waldo´s, autoridades municipales han reforzado de manera estricta las revisiones a establecimientos

Nov. 21, 2025
Protección Civil clausura Cinépolis Luis Encinas en Hermosillo

La tarde de este viernes, la sucursal de Cinépolis ubicada en el bulevar Luis Encinas fue clausurada por personal de Protección Civil Municipal, sorprendiendo a decenas de personas que planeaban asistir a las funciones del fin de semana, incluyendo la esperada proyección de Wicked.

EL CINE ASEGURA QUE RESPETARÁ LOS BOLETOS COMPRADOS

Ante la incertidumbre, Cinépolis informó a sus clientes que todas las compras realizadas con anterioridad serán respetadas una vez que la sucursal pueda reabrir. La empresa pidió paciencia mientras se atienden las observaciones de Protección Civil para reanudar operaciones lo antes posible.

imagen-cuerpo

CLAUSURAS EN AUMENTO DESDE EL INCIDENTE DE WALDO´S

Desde el trágico accidente ocurrido en la tienda Waldo´s en Hermosillo, autoridades municipales han reforzado de manera estricta las revisiones a establecimientos comerciales y de entretenimiento. Como resultado, múltiples locales han sido temporalmente cerrados por incumplir lineamientos de seguridad, entre ellos restaurantes, gimnasios, tiendas departamentales y ahora, uno de los cines más concurridos de la ciudad.

La clausura de Cinépolis Luis Encinas se suma a una lista que ha crecido rápidamente en cuestión de días. Los operativos han buscado detectar fallas en rutas de evacuación, sistemas contra incendios o documentación vencida, elementos que, según reportes, han sido motivo de suspensión en diversos comercios.

UNA CIUDAD MÁS EXIGENTE CON LA SEGURIDAD

Habitantes de Hermosillo han expresado opiniones divididas: algunos consideran que los cierres son drásticos, mientras otros aseguran que este tipo de acciones son necesarias después de la tragedia que marcó a la comunidad.

Lo cierto es que, desde aquel accidente, los protocolos de vigilancia se han endurecido como nunca antes, dejando ver que las autoridades buscan evitar que otro incidente ponga en riesgo a la población.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Sonora en cuarto lugar de consumo de tilapia
Sonora

Sonora en cuarto lugar de consumo de tilapia

Noviembre 21, 2025

Buscan la producción del producto para su consumo en el país

Consulado de EU en Hermosillo desmiente información
Sonora

Consulado de EU en Hermosillo desmiente información

Noviembre 21, 2025

Advierte que "coyotes" ponen en riesgo la vida y recurso económicos de migrantes

Sonora llega a la NASA
Sonora

Sonora llega a la NASA

Noviembre 21, 2025

Fue representado por Juan Carlos Araiza Bernal, estudiante de la Unison, y está en espera el lanzamiento de su proyecto