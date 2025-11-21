Protección Civil clausura Cinépolis Luis Encinas en Hermosillo

La tarde de este viernes, la sucursal de Cinépolis ubicada en el bulevar Luis Encinas fue clausurada por personal de Protección Civil Municipal, sorprendiendo a decenas de personas que planeaban asistir a las funciones del fin de semana, incluyendo la esperada proyección de Wicked.

EL CINE ASEGURA QUE RESPETARÁ LOS BOLETOS COMPRADOS

Ante la incertidumbre, Cinépolis informó a sus clientes que todas las compras realizadas con anterioridad serán respetadas una vez que la sucursal pueda reabrir. La empresa pidió paciencia mientras se atienden las observaciones de Protección Civil para reanudar operaciones lo antes posible.

CLAUSURAS EN AUMENTO DESDE EL INCIDENTE DE WALDO´S

Desde el trágico accidente ocurrido en la tienda Waldo´s en Hermosillo, autoridades municipales han reforzado de manera estricta las revisiones a establecimientos comerciales y de entretenimiento. Como resultado, múltiples locales han sido temporalmente cerrados por incumplir lineamientos de seguridad, entre ellos restaurantes, gimnasios, tiendas departamentales y ahora, uno de los cines más concurridos de la ciudad.

La clausura de Cinépolis Luis Encinas se suma a una lista que ha crecido rápidamente en cuestión de días. Los operativos han buscado detectar fallas en rutas de evacuación, sistemas contra incendios o documentación vencida, elementos que, según reportes, han sido motivo de suspensión en diversos comercios.

UNA CIUDAD MÁS EXIGENTE CON LA SEGURIDAD

Habitantes de Hermosillo han expresado opiniones divididas: algunos consideran que los cierres son drásticos, mientras otros aseguran que este tipo de acciones son necesarias después de la tragedia que marcó a la comunidad.

Lo cierto es que, desde aquel accidente, los protocolos de vigilancia se han endurecido como nunca antes, dejando ver que las autoridades buscan evitar que otro incidente ponga en riesgo a la población.