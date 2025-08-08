  • 24° C
Sonora

PRI Sonora trabajará cercano a la gente: Meade Ocaranza

Se encuentran definiendo las secciones y municipios donde se empezará a trabajar y asimismo le apostarán a las causas sociales

Ago. 08, 2025
Para reforzar el trabajo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, se trabajará en las estructuras ciudadanas con las que cuentan, para lo cual, se encuentran definiendo las secciones y municipios donde empezará a trabajar y asimismo le apostarán a las causas sociales, informó Jorge Armando Meade Ocaranza, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Detalló que el PRI es un partido de causas, cercano a la gente y que ha dejado de tener esas bases, refiriéndose a las estructuras, debido a que otros partidos ganaron los territorios, pero que los recientes procesos en Durango y Veracruz les dejaron experiencias importantes.

Respecto a las alianzas, Meade Ocaranza, dijo que sí creen en ellas y que han impulsado las coaliciones, pero que también deben analizar que estas le convengan al partido y que los militantes estén de acuerdo.

"Trabajaremos para ir solos con el partido político en todas las candidaturas, sin cerrarnos en cada Estado, y que el político local tenga sus reflexiones y decisiones. Le estamos pidiendo a la dirigencia del Estado que trabaje mucho para eso y tener alternativas propuestas en cada Distrito, en cada Municipio, en todos los cargos y ya corresponderá lo que más convenga", expresó el secretario del CEN del PRI.

Destacó que el PRI organizado, unido y en su caso con las coaliciones puede ganar los espacios, y que la condición es prepararse sin simular y que deben contar con hombres, mujeres y jóvenes que tengan el trabajo territorial para que la gente los conozca.

Jorge Armando Meade Ocaranza, indicó que esta será una tarea que realice el Comité Estatal, la cual se respetará por el presidente nacional del PRI, y en caso de no llegar a un acuerdo se entraría al análisis en otra situación distinta.

Leova Peralta
