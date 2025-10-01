  • 24° C
Sonora

Presentan en Álamos a nuevo titular de Seguridad Pública

Tras la renuncia de Rosario Millanes Soto, será Valentín Gámez Granados quien ocupe esa responsabilidad

Oct. 01, 2025
Valentín Gámez Granados se convirtió en el nuevo comisario de Seguridad Pública en Álamos, esto tras la renuncia del anterior titular, Rosario Millanes Soto, quien tras un año al frente dejó el cargo.

Fue en sesión de Cabildo desarrollada en el municipio, donde se propuso al nuevo representante para la seguridad en Álamos, una propuesta presentada por el alcalde Samuel Borbón Lara para lograr dar continuidad a los programas de seguridad para Álamos.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por el grupo de ediles, quienes autorizaron la designación y posterior toma de protesta al frente de la Comisaría de Seguridad Pública, formalizando así su incorporación al frente de esta nueva responsabilidad.

Gámez Granados cuenta con la trayectoria de haber ocupado el cargo de comisario de Seguridad Pública en Navojoa durante la administración 2015-2018, siendo este su segundo compromiso al frente de la seguridad al interior de un municipio.

"Con esto asume el compromiso de continuar trabajando en la prevención y en mantener el orden, con la visión de trabajar de la mano con la ciudadanía para la construcción de entornos seguros", refirió el alcalde de Álamos durante la toma de protesta.

En el caso del ahora ex titular, Rosario Millanes Soto, estuvo al frente de Seguridad Pública desde el inicio de la administración municipal, cargo que ostentó durante el primer año de gobierno y en el que su separación estaría relacionado a nuevos compromisos profesionales.

Edgar Coronado
