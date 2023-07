Cerca de 35 elementos de Seguridad Pública en Navojoa no han aprobado el examen de Control y Confianza (C3), requisito para poder permanecer en funciones en la corporación policiaca y quienes ahora peligran el que puedan seguir laborando.

Javier Adolfo Alatorre Correa, comisario de Seguridad Pública en Navojoa, comentó que es el 15% de los elementos quienes actualmente se encuentran reprobados en el C3, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública está solicitando el que el 100% de los elementos estén certificados, lo que de no hacerlo será motivo de baja.

Explicó que ante este tema, buscarán la posibilidad de una reevaluación a quienes no han cumplido con la certificación, debido a que el 70% de los policías reprobados cuentan con más de 20 años en servicio y se encuentran cerca de entrar al proceso de jubilación.

Recordó que el examen del C3, consta de varias etapas, como lo son el entorno social, económico, médico, la prueba del polígrafo y otros parámetros para emitir la aprobación o en su caso la recomendación.

Actualmente, Seguridad Pública Municipal cuenta con 316 elementos activos, incluidos los que no han aprobado el C3, por lo que de ser despedidos, el número se reduciría hasta 280, menos los elementos que están en proceso de jubilación o incapacitados, tema que reduce la cantidad de policías en activo.

"Ahorita tenemos un lapso de tiempo para que todos estén certificados, aquellos que no aprueben sería motivo de baja, esa es la indicación, pero estamos analizando el poder reevaluarlos o en su caso que se reubiquen a otras áreas", manifestó.

No obstante, dijo que se tienen elementos en preparación en la academia del ISSSPE para reforzar las filas policiacas, sin embargo, confían en que no se tenga que dar ningún elemento de baja y puedan ser sometidos a evaluación de nueva cuenta, aquellos que permanecen en estatus de "No Apto".

