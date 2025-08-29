Poder Judicial del Estado emite orden de aprehensión en contra de exfuncionarios

Durante la madrugada de este viernes fueron formalmente imputados dos exservidores públicos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) por un presunto delito de peculado y de incumplimiento de un deber legal, esto referido a los fondos provenientes de las partidas presupuestales que tenían a su cargo y que indebidamente fueron destinadas a fines no autorizados, informó el Fiscal General del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El Juzgado Oral de lo Penal, del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, realizó una audiencia privada para la solicitud de orden de aprehensión y orden de cateo, en contra de Ernesto de Lucas Hopkins, José Víctor Guerrero González, Raúl Navarro Gallegos, Francisco Alberto Curiel Montiel, Cristina Rodeles Valdez, Gabriel Alejandro Barranco Varela y Juan Antonio Fernández Ortiz.

"Quedaron con prisión preventiva justificada ante el temor fundado de que se evadan de la acción de la justicia, ya que el monto sí es cuantioso. Hay más personas involucradas con las cuales ya también existen las correspondientes órdenes de captura y bueno, la policía está abocada a su localización y detención para que sean presentadas ante los tribunales", dijo Salas Chávez.

Respecto a que, si hay algún otro funcionario detenido, el fiscal dijo que por el momento no está en posibilidades de confirmar o negar esa información debido a que es parte de la actividad procesal que actualmente se está desarrollando con el auxilio de la policía investigadora.

"Son más de tres personas las que están involucradas y todas cuentan con orden de aprehensión y son dos las que están detenidas y estamos logrando tratar de capturar a varios más", señaló el fiscal del Estado, indicando que cuando cuenten con más información sobre las vinculaciones correspondientes podrán hacer la información pública de los avances en el procedimiento de los tribunales.

Los detenidos a los que se refiere el fiscal son José Víctor Guerrero González y Francisco Alberto Curiel Montiel, exservidores públicos, debido a su probable responsabilidad por los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal, y durante su audiencia el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), presentó datos de prueba suficientes, pertinentes y oportunos para solicitar la vinculación a proceso de los señalados; sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que se espera que al concluir este, los tribunales determinen la situación jurídica de los imputados.