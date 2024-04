Piden se concluya Acueducto Álamos

El Acueducto Macoyahui-Álamos continúa en la incertidumbre y sin terminar y, mientras tanto, aumentan los problemas de desabasto de agua en la cabecera municipal y área rural, señaló el líder social José Manuel Escobedo Prieto.

Pidió a las autoridades de Gobierno que informen qué es lo que está sucediendo con la obra, que desde su inicio ha estado en medio de la controversia y, sobre todo, con muchos atrasos.

Dijo que se ha anunciado en varias ocasiones que el Acueducto ya está casi listo, "pero la realidad es que siguen pasando los meses y no ha podido entrar en operación y no se sabe cuándo".

"Hay quienes dicen que la obra ya está lista, pero que no pueden inaugurarla por estar en veda electoral; pues que no lo hagan, pero que ya la pongan a funcionar y que ya después la inauguren, el 3 de junio", agregó.

Escobedo Prieto reconoció que el Acueducto, que tendrá 42 kilómetros de longitud, sería de gran beneficio e impacto social porque solucionaría una añeja problemática, que se agudiza durante la temporada de calor.

"No es posible que sigamos con tandeos, que un día y que otro no; el recibo no llega a la mitad, nos lo entregan completo, entonces ya debe resolverse este problema, es una molestia enorme", externó.

Por último, reiteró el llamado a los tres niveles de Gobierno a que sean más sensibles ante esta justa y sentida demanda de los habitantes de Álamos, de contar con un servicio básico como debe de ser.

Según las autoridades, el acueducto, cuya inversión es de alrededor de 80 millones de pesos, aportará 60 litros por segundo a la red