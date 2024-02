Pide OCV Navojoa reactivar Comisión Consultiva del AICO

La Comisión Consultiva del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón debe reactivarse y, además, incluir a organismos empresariales de Navojoa, pidió el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Martín Soria Rivera.

Señaló que, tal vez debido a cambios en la administración y de personal del AICO, se han presentado diversos problemas, trastornos y molestias como el decomiso de productos regionales.

Asimismo, indicó, a quienes acuden a recoger varios pasajeros, nada más se les permite subir a cuatro, mientras que los demás se tienen que ir caminando y salir del perímetro del Aeropuerto.

"Por eso sería muy importante que dicha Comisión Consultiva, reanude las sesiones para analizar todos esos problemas y detalles y sobre todo, resolver lo más pronto posible", dijo.

Soria Rivera comparó que en otros aeropuertos de México, no se dan los decomisos de esos productos, ni otras restricciones y revisiones innecesarias.

"Esto nada más se está dando en el de Obregón, por lo que hay que corregir esto; la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ya está viendo el asunto y esperemos que haya una solución", señaló.

"Y es que, por un lado, trabajamos en la promoción y buscamos la manera de atraer más visitantes, pero, por otra parte, se dan esas prácticas, que desalientan mucho el turismo", añadió.

Asimismo, el presidente de la OCV mencionó que en la citada Comisión Consultiva participan representantes de los sectores empresarial, turístico y otros de Obregón, pero el Aeropuerto es utilizado por muchas personas de Navojoa y otros municipios del Mayo, por lo que también deberían formar parte representantes de esta región.

Resaltó la importancia y utilidad del AICO, ya que se encuentra en una zona con una población cercana al millón de habitantes, contando las dos regiones.

"No es que todos vayan a viajar, pero los que no viajan, producen; y los que no producen, prestan algún servicio turístico y esto al final de cuentas repercute ya sea en hospedaje, comida, traslados y otros servicios", dijo.

"Es muy sencillo, si hay flujo de gente, se reactiva la economía, pero si no hay gente, lógico que hay menos ganancia", expresó Martín Soria.