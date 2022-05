Pelean por campo agrícola

Ejidatarios de Buaysiacobe denuncian despojo e impiden trillas a un agricultor

Por: Raúl Armenta Rincón

Ejidatarios de Buaysiacobe, del Municipio de Etchojoa, se manifestaron este jueves en defensa de un terreno de nueve hectáreas que, aseguraron, es propiedad de la señora Francisca Banda Valenzuela.

Denunciaron que el agricultor David Rochín Ley pretende apropiarse del predio, donde incluso sembró trigo, pero le están impidiendo las trillas.

Mirna Valencia Banda afirmó que su madre Francisca es la dueña legal del terreno, lo que está avalado por un certificado de derechos agrarios y otros documentos.

Dijo que Rochín Ley pagaba una renta, pero desde hace tres años no cumple con ello, por lo que se le pidió que ya no sembrara más, pero no acató la orden.

"Ante esta situación, se abrió un juicio agrario que emitió una sentencia a favor de mi mamá, pero el agricultor se amparó, por lo que el problema sigue", agregó.

Mencionó que el caso se ventila también en la Agencia del Ministerio Público, donde esperan tener audiencias de mediación para tratar de llegar a un arreglo.

"Es un proceso muy desgastante para todos nosotros, estamos cansados de tanto ir y venir ante las autoridades, queremos que se resuelva este caso, pero en apego a la ley", añadió Valencia Banda.

APOYA GOBERNADOR DE COHUIRIMPO

Al lugar acudió Remedios Severo Aguilar Osuna, gobernador tradicional de Cohuirimpo, quien advirtió que no van a permitir que se cometan más violaciones contra la gente de Buaysiacobe.

"Defenderemos el patrimonio que nos heredaron nuestros ancestros; nuestro valor como descendientes de un pueblo indígena yoreme que sigue vivo a pesar de los abusos del poder y de la complicidad de las instituciones de justicia", dijo.