Países ofrecen recompensa por criminal

El Consulado de Estados Unidos en Hermosillo se sumó a la difusión para la captura del exatleta olímpico, Ryan James Wedding, por quien se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

La recompensa es por brindar información sobre su paradero y el monto se ofrece en coordinación con el FBI y los gobiernos de México y de Canadá en un esfuerzo conjunto para llevar a Wedding ante la justicia.

De acuerdo a información del Consulado es uno de los criminales más buscados vinculado con el Cártel de Sinaloa, y dirige una organización violenta dedicada a la cocaína.

Ryan James Wedding opera desde México en alianza tráfico internacional, y en un principio se ofrecía 10 millones de dólares por información pero esta fue aumentando hasta llegar al monto mencionado por información que lleve a su arresto o captura.

Según las acusaciones, entre enero y agosto de 2024, Wedding y otros presuntamente conspiraron para enviar grandes cantidades de cocaína, con un peso de cientos de kilogramos, desde el sur de California a Canadá a través de una red de transporte de drogas.

Aunado a lo anterior, se destaca que la organización de Wedding también habría cometido actos de violencia y asesinatos para lograr sus objetivos. Estos incluyen el asesinato en noviembre de 2023 de dos miembros de una familia en Ontario, Canadá, en represalia por el robo de un cargamento de drogas que pasó por el sur de California, así como el asesinato en mayo de 2024 de otra víctima en las Cataratas del Niágara, por una deuda relacionada con las drogas.

Además de la recompensa mencionada también se ofrece otra de dos millones de dólares de igual forma a quien brinde información para el arresto de un narcotraficante canadiense responsable del asesinato de un testigo federal.