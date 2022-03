Navojoense se queda en Rumania

El navojoense Luis Javier Hull Hernández desplazado por la guerra en Ucrania informó que optó por permanecer en Rumania y no viajar a México, por cuestiones laborales.

"Es el tipo de oportunidades por las que me he esforzado en lograr. Amo México, amo Sonora y amo mucho más a mi Navojoa, pero también amo mucho a mi profesión, he trabajado duro para lograr mis metas," expresó.

Agradeció a todas las personas que estuvieron al pendiente de su travesía por salir de Dnipro, en Ucrania.

"También agradezco a los medios de comunicación que me contactaron para compartir mi historia, pues eso llegó a oídos del Gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien de inmediato mostró su apoyo para poder regresar a tierras Sonorenses. Muchas gracias por su trabajo junto con la Embajada de México y la SER," indicó.

Luis Hull llegó a la ciudad de Dnipro en agosto de 2021 a trabajar como maestro de inglés y español, pero hace días fue desplazado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.