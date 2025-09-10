  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Narconon Navojoa, dos décadas rescatando familias de las adicciones

La institución alcanzó sus primeros 20 años apoyando a jóvenes atrapados en el mundo de las adicciones, encontrando historias de superación

Sep. 10, 2025
Narconon Navojoa, dos décadas rescatando familias de las adicciones

El Centro DIF Narconon Sonora ubicado en Navojoa arribó a sus primeras dos décadas transformando vidas, ayudando a familias a lograr superar el mundo de las adicciones, encontrando una nueva etapa en su vida para alcanzar la reintegración a la sociedad.

Junto a este festejo, Narconon celebró con graduaciones los primeros 20 años de trabajar en Navojoa, momento en el que se reconoció a quienes lograron dejar atrás el mundo de las drogas, encontrando una nueva esperanza y una segunda oportunidad.

Pero además, se presentó el nuevo equipo de Narconon Jóvenes, quienes con energía, compromiso y entusiasmo, continuarán con la misión de ayudar y transformar vidas, enfocado a la población joven.

Alfonso Rodríguez Cantú, delegado de la Dirección Ejecutiva de Narconon, recordó que suman ya 20 años que inició este proyecto, donde a lo largo de este tiempo, han brindado esperanza y extendiendo el brazo de ayuda a quienes han sufrido algún tipo de adicción.

Esta trayectoria, explicó que ha contribuido a un mayor reconocimiento de la sociedad, con muchas historias que representan admiración y respeto ante lo terrible que llega a ser para muchas familias el terrible mundo de las drogas.

"Mucho crecimiento, empezamos doce personas y poco a poco hubo más necesidad, tuvimos que abrir un espacio más grande, ya para el 2018 llegaron mujeres", recordó.

Abundó que siguen con el objetivo de continuar ayudando familias, limitando las adicciones y apoyar a la reconstrucción familiar.

Por su parte, Luz Argel Gaxiola, presidenta de DIF Navojoa, describió que se mantiene el compromiso de seguir trabajando unidos para rehabilitar, transformar y devolver la esperanza a grandes personas con un gran corazón.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 10 de septiembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 10 de septiembre

Septiembre 10, 2025

Autoridades y expertos advierten que será necesario reforzar las estrategias de cuidado del agua y evaluar alternativas de abastecimiento

Clima en Sonora hoy 10 de septiembre: Esta noche llegará el frente frío número 3
Sonora

Clima en Sonora hoy 10 de septiembre: Esta noche llegará el frente frío número 3

Septiembre 10, 2025

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical

Aumentan suicidios en Sonora: Inegi
Sonora

Aumentan suicidios en Sonora: Inegi

Septiembre 10, 2025

La tasa en el país es de 6.8 por cada 100 mil habitantes, informó el Instituto