Narconon Navojoa, dos décadas rescatando familias de las adicciones

El Centro DIF Narconon Sonora ubicado en Navojoa arribó a sus primeras dos décadas transformando vidas, ayudando a familias a lograr superar el mundo de las adicciones, encontrando una nueva etapa en su vida para alcanzar la reintegración a la sociedad.

Junto a este festejo, Narconon celebró con graduaciones los primeros 20 años de trabajar en Navojoa, momento en el que se reconoció a quienes lograron dejar atrás el mundo de las drogas, encontrando una nueva esperanza y una segunda oportunidad.

Pero además, se presentó el nuevo equipo de Narconon Jóvenes, quienes con energía, compromiso y entusiasmo, continuarán con la misión de ayudar y transformar vidas, enfocado a la población joven.

Alfonso Rodríguez Cantú, delegado de la Dirección Ejecutiva de Narconon, recordó que suman ya 20 años que inició este proyecto, donde a lo largo de este tiempo, han brindado esperanza y extendiendo el brazo de ayuda a quienes han sufrido algún tipo de adicción.

Esta trayectoria, explicó que ha contribuido a un mayor reconocimiento de la sociedad, con muchas historias que representan admiración y respeto ante lo terrible que llega a ser para muchas familias el terrible mundo de las drogas.

"Mucho crecimiento, empezamos doce personas y poco a poco hubo más necesidad, tuvimos que abrir un espacio más grande, ya para el 2018 llegaron mujeres", recordó.

Abundó que siguen con el objetivo de continuar ayudando familias, limitando las adicciones y apoyar a la reconstrucción familiar.

Por su parte, Luz Argel Gaxiola, presidenta de DIF Navojoa, describió que se mantiene el compromiso de seguir trabajando unidos para rehabilitar, transformar y devolver la esperanza a grandes personas con un gran corazón.