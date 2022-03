Mujer le deja megacuenta de luz a su mamá

Aseguró que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le ha dado esta semana para liquidar un adeudo de más de cinco mil pesos o, de lo contrario, se quedarán sin luz.

Comentó que no tiene empleo formal para enfrentar dicho problema, y su esposo solamente trabaja cuatro días a la semana de vigilante, por lo que el poco dinero que gana lo tienen que destinar a la comida.

"Cuando me fui a Mexicali, corté la luz, pero mi hija y mi yerno para no pagarla, se tuvieron que conectar. Ahorita me llegaron con un reporte de que me la estoy robando, cosa que no es cierto", aclaró.

Dijo que, a raíz de la pandemia del Covid, su situación económica y la de su esposa empeoraron, por lo que ha buscado trabajo formal, pero a la fecha no ha podido conseguir.

"Ahorita mi hija y mi yerno me tienen toda 'encharcada'; cuando llegamos de Mexicali encontré algunos cristales quebrados de las ventanas y me robaron un montón de cosas. ¡Imagínense que es mi propia familia!; ahora que fueran desconocidos", refirió.

Aseguró que lo único que busca es encontrar un trabajo para enfrentar los pendientes que tiene, como el pago de la luz y el agua, además de los alimentos.

"Ojalá que alguien nos pueda ayudar a pagar la luz; mi esposo y su servidora podemos regresarlo con trabajo. No estamos pidiendo que nos regalen nada", indicó.

Silvia Valenzuela, su nieta de 16 años de edad y su esposo viven por la calle Reloj de Plata No. 118, en el fraccionamiento La Herradura.