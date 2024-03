Muere "La Gilbertona" a los 88 años, conocida influencer de Sinaloa

Esta mañana se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Gilberto Salomón Vázquez, conocido como "La Gilbertona", popular influencer sinaloense, tras varios días en los que estuvo muy delicada de salud.

Esta noticia fue confirmada por Pavel Moreno, amigo muy cercano y representante de "La Gilbertona" en sus redes sociales.

"Plebes, Gilberto falleció hace más o menos como una hora. Ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció", informó Pavel con tristeza.

Tras varios días en los que estuvo delicada de salud, "La Famosa Gilbertona", falleció esta mañana, en Culiacán, noticia que consternó a sus miles de seguidores.

Hace apenas dos días que se había informado su muerte, noticia que fue desmentida por Pavel y por la propia Gilbertona, quien manifestó que estaba más viva que nunca.

"Estimado público, este video se lo doy a toda mi gente que me conoce, como chin... la gente, que ya me morí y que ya me morí, aquí estoy", dijo.

"Aquí estoy vivo, gracias a Dios, aquí se estrellaron en piedra porque todavía no me he muerto. Mientes que me morí, mientes y es lo único que digo. Aquí estoy vivo gracias a Dios".

¿QUIÉN ERA LA GILBERTONA?

Este popular personaje fue muy famoso en los últimos años y una de las influencers más queridas en redes sociales, tanto de Culiacán, como de todo México.

"La Gilbertona" saltó a la fama por su peculiar humor y su vocabulario sin igual, lo que la convirtió en una figura icónica dentro y fuera de la comunidad LGBT.

¿DE QUÉ MURIÓ LA GILBERTONA?

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de "La Gilbertona", pero por lo que se publicaba en sus redes sociales su estado de salud se mostraba muy deteriorado y mostraba problemas respiratorios debido a su avanzada edad.

Se espera que en las próximas horas se dé información sobre las causas de su deceso y detalles sobre su funeral.