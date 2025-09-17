Migrantes en riesgo

Un llamado a no caer en falsas promesas de asilo en Estados Unidos es el que lanzó Roberto B. Domínguez Jr., subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Destacó que han detectado que ha sido en Sonora, sur de Texas y la Ciudad de México donde se han presentado el mayor número de incidencias de personas engañadas por grupos delictivos a quienes contratan y que les prometen cruzarlos por la frontera con falsas promesas de asilo.

Explicó que la manera más común en la que los grupos delictivos hacen contacto con las personas es a través de mensajes por WhatsApp y TikTok, y alertó que al contratar el supuesto servicio, la persona también podría ser juzgada como criminal, debido a que al entregar dinero los convierte en "cómplices" por apoyar este tipo de operaciones.

"Estados Unidos no cuenta con asilo para ninguna persona. Es información que ha corrido a través de organizaciones ilícitas; les están tratando de quitar dinero a las personas y les venden un sueño que no es realidad. Si las personas tratan de entrar, lo están haciendo como ilegales en Estados Unidos. No hay asilo y serán arrestados con cargos criminales", aclaró Roberto B. Domínguez.

Detalló que son las mismas organizaciones las que contribuyen a la desinformación entre los migrantes por todo México, y que también lo han detectado en Guatemala y Honduras, donde la manera de operar es ofreciendo paquetes de viaje hacia la frontera, lo que se ha vuelto un negocio.

"Están advertidos de que al querer cruzar la frontera se harán los registros administrativos y serán deportados a sus países u otros lugares que no sean el de origen", advirtió.

Además, precisó que actualmente Estados Unidos registra una baja en los ingresos a su país respecto a julio de 2024, cuando se tuvieron más de sesenta mil personas detenidas, mientras que en julio de este 2025 se registraron más de seis mil, lo que representa una baja del 90 por ciento.

El subjefe dijo que estas cifras han disminuido con la llegada de la actual administración de Estados Unidos, pero también porque han estado pendientes para evitar que personas que desean llegar a Estados Unidos sean estafadas por grupos delictivos con la promesa de que recibirán asilo político.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha endurecido la política migratoria