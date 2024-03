MC: Jorge Álvarez Máynez visita el poblado Miguel Alemán; se compromete con jornaleros agrícolas

A priorizar en su campaña el tema de los jornaleros agricolas, se comprometió Jorge Álvarez Máynez en su encuentro con mujeres y hombres jornaleros del poblado Miguel Alemán, en Hermosillo, al señalar que este sector ha estado por más de 100 años ignorado y sigue a la espera de justicia.

"Esta campaña se va a tratar de ustedes y de todos los que son en todo México, 2.3 millones de jornaleros agrícolas que llevan 115 años diciéndoles ´en la próxima les toca´, ´ya va a llegar la justicia para los jornaleros´, y no ha llegado en 115 años de historia, se acabó", manifestó.

Tras su visita, Álvarez Máynez se convirtió en el primer candidato presidencial en visitar y dialogar con hombres y mujeres jornaleros en ese poblado.

El candidato lamentó que en los últimos años, México haya retrocedido en reconocer y ampliar los derechos del campo, al contrastar que, en 2018 solo uno de cada siete personas que trabajaban en el campo era dueño de su tierra, y hoy, después de este sexenio, sólo uno de cada ocho. Tan solo en estados como Sonora, solo uno de cada 16, son dueños de la tierra.

"No puede pasar, no puede ser que hayan pasado 115 años y sigamos donde empezamos, no puede ser que mientras los políticos lo tienen todo, la gente siga donde estaba hace 115 años", destacó.

Al final de su encuentro, agradeció a las jornaleras y jornaleros agrícolas que han luchado desde hace más de 100 años, y que han trabajado para que este país sea mejor gracias a su esfuerzo.