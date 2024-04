Exigen mayos al INPI sus 10 mil hectáreas

Ya falta poco más de cinco meses para que termine este sexenio y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas sigue sin dar una respuesta a la demanda de entrega de 10 mil hectáreas a la Etnia Mayo, como parte del Plan de Justicia.

Así lo declararon Santos Feliciano López Cota, Aguileo Félix Ayala, Juan de Dios Osuna Valenzuela, Norberto Buitimea Yocupicio y María del Rosario Avilés Carlón, gobernadores de Camoa, Tesia, Cohuirimpo, Pueblo Viejo y El Júpare.

Reconocieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un promotor del bienestar de los Pueblos Originarios y ha dado instrucciones al INPI y al Gobierno del Estado para construir un buen Plan de Justicia.

"Pero el tiempo sigue corriendo y no vemos claro en esto de las 10 mil hectáreas, ya que no nos dicen dónde están y cómo son; para empezar, deben contar con agua, porque si no va a ser como si le dieran a uno un rifle sin balas", dijeron.

Señalaron que las autoridades deben cumplir los acuerdos y ejes principales del Plan de Justicia, que son tierra, agua y desarrollo.

"También estamos pidiendo el reconocimiento de la tribu como sujeto de derecho constitucional y con mecanismos para el ejercicio de éste", agregaron.

Asimismo, los gobernadores informaron que este fin de semana se realizará una reunión en la comunidad de Tierra Blanca, con funcionarios federales y estatales del INPI, en la que esperan se destraben todos los puntos pendientes.

"Ya es tiempo de terminar con la incertidumbre con respecto a la ubicación y características de esa cantidad de hectáreas, que nos despojaron a lo largo de los años", manifestaron.

"La justicia en tierras y otras demandas de los yoremes no ha llegado"

Gobernadores mayos