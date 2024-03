Marchan juntas, libres y sin miedo

La manifestación de alrededor de 3 mil 500 mujeres, en su mayoría jóvenes, dejó vandalizado el edificio del Supremo Tribunal de Justicia, en Hermosillo, y el Palacio Municipal, en Cajeme, donde se realizaron protestas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Cientos de mujeres con pañuelos verdes e indumentaria color morado salieron desde el Callejón de la Mujer, (Callejón Colombia, entre Zaragoza y Galeana) en Ciudad Obregón.

Durante la marcha, cuyo contingente fue de poco más de mil personas, exigían una vida libre de violencia a través de consignas como "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", entre otras.

Luego de transitar por la calle Sufragio Efectivo y Miguel Alemán, las manifestantes hicieron una parada, mientras que Nora Lira, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, sostenía una cruz de madera. Acto seguido leyeron mensajes referentes a la misoginia, para después colocarlos en el madero.

Después siguieron con la caminata por la calle Galeana, para doblar hacia la 5 de Febrero, hasta llegar a la Plaza Álvaro Obregón, donde, desde arriba de un templete, Lira Muñoz llamó a la unidad femenina, luego de recordar el hallazgo de los restos de su hija Fernanda, en octubre 2020.

"Dejen de estar peleando mujer contra mujer, dejen de estar criticando mujer contra mujer, dejen de estar exponiendo en redes sociales y criticando a las mujeres. Tenemos que cuidarnos entre nosotras, porque nadie nos va a cuidar, porque sí nos matan, sí nos asesinan, sí desaparecen las mujeres en Ciudad Obregón", expresó.

LAS PINTAS

Como cada año, las manifestantes subieron para colocar pintas en el monumento del general Álvaro Obregón, ubicado en la plaza que lleva el mismo nombre, para colocarle mantas de color verde y morado.

A los costados de la estatua colocaron mensajes con pintura en aerosol, que decían "Cajeme feminicida", "Protesto porque cuando me pasó a mi sentí culpa"; también se colocaron pancartas cuyo mensaje era "Justicia para Alma", "Estás haciendo tu mejor esfuerzo y eso es suficiente" y "De camino a casa, queremos ser libres, no valientes".

Esa misma dinámica se replicó en Palacio Municipal, que hasta las 19:00 horas las protestantes no habían quebrado los vidrios del inmueble.

MÁS INTENSAS EN HERMOSILLO

En Hermosillo la protesta fue un poco más intense, iniciando en las escalinatas del museo y biblioteca de la Universidad de Sonora.

De ahí el contingente de alrededor de 3 mil 500 manifestantes avanzó sobre el bulevar Luis Encinas hacia el oriente, para tomar la calle Matamoros.

Debido a las obras de modernización de calles aledañas al Mercado Municipal, no pudieron tomar la calle Serdán, pero avanzaron hasta llegar de nuevo al bulevar Rosales y de ahí siguieron hasta la Plaza Bicentenario, frente a los edificios del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia.

Además hubo consignas contra el Gobierno y contra autoridades de las áreas de impartición de justicia y de seguridad.

"No tomes imágenes, ellas están muy asustadas", ordenó una joven pidiendo que no se utilizaran dispositivos para grabar.

A pesar del temor que presuntamente experimentan, unidas en grupos procedieron a realizar pintas en las paredes del edificio del Supremo Tribunal de Justicia, mientras intensificaban sus gritos de protesta.

Varias veces intentaron quebrar ventanales sin lograrlo, ya que son cristales a prueba de golpes.

LLEGA EL FUEGO

Luego empezaron a usar fuego quemando cartulinas y pedazos de tela, lo que provocó que se activara la alarma contra incendios del edificio.

Al subir la intensidad de su protesta, un guardia de seguridad que intentaba desactivar la alarma contra incendio fue agredido con latas de pintura en aerosol que ya habían desocupado.

Ese incidente generó que ingresaran a la explanada del Supremo Tribunal alrededor de 60 mujeres de la Policía Estatal de Seguridad Pública sin portar armas ni equipo antimotín.

Los intentos por seguir provocando fuego se mantuvieron en los equipos de aire acondicionado, uno de los cuales ardió y provocó chispas al afectarse la red de energía.

Elementos de Bomberos y socorristas de Cruz Roja se mantuvieron en las calles aledañas para responder en caso de cualquier emergencia.

Después de la marcha se realizó una actividad denominada "Echa a tu agresor a la hoguera", la cual se trata de escribir el nombre del violentador en un papel, para después quemarlo.