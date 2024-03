Manlio Fabio Beltrones: ¡Yo si sé cumplir!, asegura en Agua Prieta

El candidato al Senado de la República de visita en Agrua Prieta aseguró que volverá a ser un gran gestor de progreso para Sonora

El candidato al senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones, ratificó el valor de su palabra para ser un gestor y atender los problemas, necesidades y preocupaciones de los habitantes de Agua Prieta y Naco en materia de seguridad, salud e infraestructura para el desarrollo social como ya lo hizo en el pasado.

En su gestión como diputado federal en el periodo 2012-2015, Manlio Fabio Beltrones bajó recursos por más de 352 millones de pesos del Presupuesto 2013 para atender a municipios sonorenses con pavimentaciones de concreto hidráulico, entre ellos Agua Prieta con mas de 1 millón de metros cuadrados.

Comprometió su palabra para atender, gestionar y responder con más presupuestos en infraestructura de obra Pública a Agua Prieta como ya se hizo en el pasado, como la ampliación de cruces fronterizos entre muchas otras obras y acciones que hoy siguen vigentes.

"De lo que me siento mas orgulloso es cuando estuve ahí (en la cámara de diputados) pudimos gestionar enormes recursos para Agua Prieta y para muchos lugares de Sonora, porque, que importa quien este al frente de la presidencia municipal sea el PAN, PRI o PRD lo que importa es que luchemos por Sonora y por todos los municipios de Sonora".

Recordó el programa de pavimentación con concreto hidráulico, así como el programa masivo de regularización de viviendas para beneficiar a familias que en su gran mayoría vivían en lotes irregulares, este programa se hizo en coordinación con el entonces alcalde Leonardo Yáñez Vargas.

"Buena parte del concreto hidráulico que está aquí en Agua Prieta de la 20 a la 44 en avenidas y de la 6 a la 25 en calles y también tocar y Leonardo me ayudó mucho pudimos lograr una regularización masiva en lugares y ejidos para dar seguridad jurídica a los tenedores de una casa habitación"

Este gobierno dijo se ha desentendido de los problemas que enfrentan los sonorenses y los mexicanos en temas de seguridad, salud, educación y muchos otros rubros por ello, nosotros queremos desde el senado y la Cámara de Diputados, corregir y ser parte de la solución.

"Este gobierno no se cansa de mentir, mientras nosotros cumplimos ellos sin rubor alguno siguen desatendiéndose de los problemas que enfrentan los sonorenses, por eso queremos ir al senado y al Congreso a poner orden".

Al igual que en los otros municipios, la reunión registró un lleno total inclusive ciudadanos estuvieron de pie para escuchar los compromisos de Manlio Fabio Beltrones, así como del candidato a la diputación federal por el distrito 02 Dr. José Adalberto Rubio Ozuna.

Se pudo observar a jóvenes universitarios, a emprendedores, otros que van a votar por primera vez, igualmente ex alcaldes, ex diputados locales y federales, empresarios, destacando la presencia del ex senador y ex alcalde, Leonardo Yáñez Vargas así de la también ex legisladora panista María Viola Corella Manzanilla.

Igualmente estuvo presente Edgardo Flores Rivas quien fuera cónsul y embajador de México en varios países entre otros Arabia Saudita, Perú y Australia.

LISTA DE CALLES Y SECTORES PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO

Fueron más de un millón de metros de pavimento de concreto: