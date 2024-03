Manlio Fabio Beltrones y Lilly Téllez rumbo al Senado; prometen defender a los sonorense

Al arrancar su campaña al Senado, el exgobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera y Lilly Téllez, se comprometieron a defender a las y los sonorenses, resaltando las grandes fallas que hay en salud, seguridad y opacidad en el actual Gobierno.

"Hace unos meses me preguntaban si era cierto que queríamos participar y hoy les decimos a todos aquí: ¡Va que va!, porque vamos a luchar por representar de mejor manera a Sonora en el Congreso, a buscar que se respete a Sonora.

"También en el Congreso que se haga válida su voz, una voz independiente, una voz fuerte, una voz que sea escuchada, de eso se trata esta campaña y qué bueno que ustedes nos ayudan", puntualizó Beltrones Rivera.

En su mensaje inicial, el aspirante al Senado que estuvo con Lilly Téllez, su compañera de fórmula, refirió el abandono al campo, el desastre en el sistema de salud y la falta de transparencia en los grandes temas nacionales.

"Necesitamos una presidenta que le entienda a lo que está pasando y Xóchitl (Gálvez) le entiende, pero también necesitamos un Congreso que no esté para no cambiarle una coma a las ocurrencias de cualquiera.

"Un Congreso que atienda y resuelva los problemas, no es cierto que sea solo para no cambiarle una coma, lo he platicado mucho y lo vuelvo a platicar, y no me voy a cansar de decirlo, aunque luego se quejen.

"Estoy aquí porque vi la calidad del representante de Sonora en el Congreso, vi a una señora que aparecía en la televisión gritando como si la estuvieran ahorcando que habían vencido, que habían llevado a cabo la mejor de las obras al aprobar el presupuesto del presidente sin cambiarle una sola coma", refirió.

Cuestionó que no hubieran modificado nada al presupuesto cuando le quitaron recursos a Sonora, pues no le dieron dinero para la salud ni para el campo.

En el tema de salud, indicó que desde el último caso de fallecimiento por sarampión fue a principios de la década de los años 90 y por dejar caer las campañas de vacunación, hay riesgo de un rebrote de esa enfermedad.

"Y ya no digamos de las medicinas, los tratamientos para los niños, para las mujeres son inexistentes. ¿Saben ustedes de cuántos meses es la lista de espera que tiene el Seguro Social para dar una radioterapia? ¡11 meses! Eso significa que si alguien es diagnosticado con cáncer, casi casi le entregan certificado de defunción a menos que saquen dinero de su bolsillo para el tratamiento", refirió.

LA INSEGURIDAD

Otro de los puntos relevantes que abordó en su discurso inicial, fue el de la inseguridad que hay en todo el país.

"El Estado no se puede desentender de sus obligaciones, tiene que cumplir y una de las obligaciones es que tiene el uso legítimo de la fuerza para combatir a la delincuencia y no lo usa, en lugar de aplicar esa fuerza legítima pretende solucionar el problema de la inseguridad con abrazos.

"Estamos cerca de los 200 mil homicidios, estamos cerca de 800 mil muertes (por la pandemia y falta de atención a la salud) es un exceso de mortalidad, pues ya sé por qué dicen que esto que le llaman Cuarta Transformación se parece a la Revolución, por el millón de muertos que hubo en la Revolución", dijo.

LO QUE HA GRITADO LILLY TÉLLEZ

Al hacer uno del micrófono, Lilly Téllez refirió que le ha tocado gritarle a funcionarios y legisladores de Morena por el desorden que hay.

Parafraseando la expresión de "Es un honor...", aclaró que es un error estar con Obrador y que al contrario, es un honor buscar cambiar las cosas en el país.

Entre esas decisiones que ha cuestionado, la candidata al Senado mencionó la falta de vacunas, nulas propuestas, indiferencia ante iniciativas y exhortos, además de la deficiente atención médica, que han ido deteriorando el sistema de salud en México.

"Todo eso lo debemos tener presente al iniciar esta campaña contra las mentiras y el abuso del Gobierno, que nos ha quitado todo", expresó.

"Va que va, se trata de representar de mejor manera a Sonora en el Congreso, que se le respete, de esto se trata esta campaña", concluyó el candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México.