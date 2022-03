Maestro indígena toma oficinas de la SEC

"Me he llevado una gran desilusión con la pésima atención de los funcionarios, pues nadie se quiere hacer responsable de mi caso, nadie me quiere acompañar; son opacos y antiinstitucionales", reclamó.

PUBLICIDAD

Lamentó que exista inoperatividad en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), pues desde el 31 de enero que se manifiesta de manera pública para exigir el apoyo de las autoridades, solamente ha encontrado indiferencia.

"Se justifican los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, que mi caso es un problema federal; sin embargo, no buscan la manera de gestionar un puente de comunicación y no me dan acompañamiento como funcionarios públicos," refirió.

Gabriel Verdugo dijo estar consciente que este tipo de manifestación que lleva a cabo en las oficinas de la SEC afecta al usuario, sin embargo, no le dejaron otra opción.

"Tengo dos días durmiendo afuera de la SEC con estas bajas temperaturas y, aun así, los funcionarios no me hacen caso, por eso tomé la decisión de radicalizar mis protestas", indicó.

Reiteró nuevamente el llamado al gobernador Alfonso Durazo Montaño para que intervenga en su caso y cumpla su compromiso.

"Yo soy un maestro indígena que no he sido atendido y no he sido escuchado por la autoridad correspondiente; ellos argumentan que la ley ya no existe", añadió.

Mencionó que ni haber estado durante dos días en Palacio Nacional en la Ciudad de México el 24 y 25 de febrero manifestándose de manera pacífica, las autoridades se interesaron para ayudarlo.