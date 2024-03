Madre de Josete exige justicia y que se aclare la muerte de su hija

La madre de Paula Josete Arizona Velarde, joven que murió de un infarto en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2 de Hermosillo, Sonora, en condiciones no aclaradas, exige justicia y que las autoridades apliquen la ley, sin andar brindando protección a funcionarios del sistema penitenciario.

A dos meses del fallecimiento de la mujer, la cual ocurrió en situaciones no aclaradas dentro del centro penitenciario, su madre Briceida Arizona mantiene su lucha y reclamo a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), de la que depende el sistema penitenciario.

"Declararon que le ejecutaron orden de aprehensión al director del Cereso, pero lo que no dijeron es que le fijaron una fianza de apenas 10 mil pesos y el señor está en libertad, junto a los otros implicados en el caso", reveló.

Paula Josete, quien contaba con 23 años, murió la tarde del domingo 14 de enero al sufrir un infarto en el Cereso, a donde ingresó de manera irregular, ya que no era hora de visita y ella no presentó identificación oficial alguna.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, la chica se encontraba en visita conyugal con un reo, lo cual también es incorrecto, ya que ella no estaba casada con nadie, refirió la mamá de Josete.

"Hay muchas cosas que no nos ha podido explicar. Ella murió el domingo, y a mí me avisaron hasta el lunes 15. Hay confusión en los datos que dicen, en cuanto a su traslado al hospital; no explican por qué y cómo es que ella ingresó al Cereso. No me han entregado sus pertenencias; desapareció su teléfono celular y otros objetos personales que nadie sabe decirnos dónde quedaron", señaló la madre de la joven fallecida.

INTERVENCIÓN DE CEDH, SIN EFECTIVIDAD

También cuestionó la intervención que ha tenido hasta el momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que, a su criterio, no se apega a lo que debería ser de apoyo a la familia de la víctima, y señaló que ha notado protección de las autoridades hacia el personal y directivos del sistema penitenciario.

"Lamentablemente, ya nada me devuelve viva a mi hija, pero eso no me quitará el reclamo de justicia que tendré hasta que lo logre", puntualizó.