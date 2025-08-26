Lleva alcalde apoyo a familias de Bacabachi tras impacto por lluvias

El alcalde de Navojoa Jorge Elías Retes, llevó apoyo a las familias de la Comisaría de Bacabachi impactadas por las intensas lluvias registradas durante la tarde del pasado lunes, la cual fue de 80 milímetros y dejó severas afectaciones en vivienda.

Las localidades más afectadas fueron Bacabachi, Chirajobampo, Saneal, La Potable y Los Buayums, donde los caminos quedaron intransitables debido a la rápida subida de los niveles de agua.

Ante ello, el munícipe, junto a integrantes de DIF Municipal, Bomberos y personal del área de Comunidades Rurales, llevaron colchonetas, hule negro para las viviendas, así como despensas y agua embotellada, como parte de las primeras atenciones.

Pero además, durante el acercamiento del alcalde, se escucharon las necesidades que se están presentando en la localidad, donde los afectados describieron que las principales problemáticas que se presentan son asociadas a la falta de electricidad en viviendas, pero también el rezago para tener una vivienda digna.

"Escuchamos de parte de algunos afectados sus necesidades, como por ejemplo la falta de electricidad en las viviendas, a ellos les daremos pronta respuesta y vigilancia constante en esta temporada de lluvias", enfatizó.

Esta Comisaría, fue la que mayor impacto presentó con las últimas lluvias registradas en Navojoa, lo que provocó que calles y viviendas quedaran bajo el agua, causando afectaciones a muchas familias.

"Vamos a continuar la supervisión constante en esta temporada de lluvias y brindar ayuda en caso de que se necesite", culminó.

La lluvia de 80 milímetros que se registró, ha sido la más fuerte que se ha presentado esta temporada.