Lideresa de Madres Buscadora de Sonora anuncia que se va

A raíz de la desaparición de dos de sus hijos, Cecilia Flores, de 48 años de edad, fundó el grupo de personas que buscan a familiares de los que tampoco tienen información sobre qué les ocurrió o dónde están.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer "Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser".

Como se recordará, desde el 2015, Flores ha emprendido una búsqueda de sus hijos Alejandro y Marco Antonio, en Sinaloa y el otro en Sonora, ambos desaparecido por el crimen organizado.

Ella, como muchas madres mexicanas, han emprendido una búsqueda de sus seres queridos, y no se amedrentó ni el momento en que un sicario la arrodilló y le apuntó con un arma para matarla.

En ese momento, mirando al joven a los ojos, Cecilia le dijo: "Si me vas a matar, dispárame de frente y piensa en tu madre, porque ella, el día que tú desaparezcas, te estará buscando como yo busco a mis hijos".

Antes de ese momento, Cecilia se dijo enojada con Dios; sin embargo, al tener la muerte tan próxima en ese momento sintió que algo sobrenatural la protegía.

Sin embargo, ahora su temor es tan grande, que prefirió marcharse del estado, para preservar su vida, a fin de encontrar a sus vástagos, con la firme esperanza de hallar paz, ya sea encontrarlos con vida o aunque sea sepultando un puñado de huesos.

Hacía unas horas, la lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora había anunciado que salió junto a su hija a buscar a Alejandro, sin protección, pues "es más grande mi amor que cualquier miedo".