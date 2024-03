Licencia de conducir en Sonora: ¿de cuánto es la multa si en dado caso no cuentas con ella?

Son muy pocas las personas las que se salvan de no pagar una multa al momento de no contar con su licencia de conducir en Sonora. Las multas de tránsito y sus costos varían dependiendo de la gravedad de la infracción, pero lo mejor siempre es evitarlas; no solo por el dinero, sino también para mantener tu expediente de tránsito sin manchas.

Toma en cuenta que el tener algunas infracciones graves en tu expediente, puede hacer que salgas perjudicado a la hora de solicitar y realizar otros trámites.

CLARIDAD

Muchas veces por la falta de conocimiento de que se cometió el error, los conductores incumplen las reglas. Pero en otras oportunidades sucede que por nuestro ritmo de vida, cometemos algunas de las infracciones de tránsito y dejamos pasar el pago de la multa.

En Sonora una de las infracciones más cometidas por los conductores es circular sin licencia de conducir, si eres de estos conductores, ten cuidado pues en caso de que un oficial te multe, puede salirte muy caro.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA?

Muchas veces el manejar sin licencia parece una tontería que a nadie se le ocurriría hacer. Sin embargo, y aunque no lo creas, esta es una de las multas más comunes impuestas a conductores mexicanos.

De acuerdo al Reglamento de Tránsito quien maneje sin licencia podrá ser multado con un monto que va de las 10 a las 15 UMAS, equivalente de entre mil pesos hasta mil 600 pesos.

Cabe destacar que para conducir vehículos de tracción aniaml (sic), bicicletas, vehículos de tracción mecánica no automotriz y carro de mano, no se requiere licencia, pero no se permitirá que los manejen menores de 12 años.

Los conductores y operadores de vehículos deberán portar sus respectivas licencias vigentes al momento de conducir un vehículo o al tenerlo bajo su cuidado y responsabilidad, en caso de estar estacionado en la vía pública.