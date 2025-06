Isaam otorgará más de 900 apoyos en Sonora

Para las personas que cuenten con 60 años de edad o más y que puedan impartir clases o taller, el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores en el Estado de Sonora (Isaam), otorgará 975 apoyos económicos, informó Cedna Maviael Jaquez Ortega, directora general del Isaam.

Los apoyos serán otorgados a través del "programa fomentando el envejecimiento activo" y está orientado para que las personas adultas mayores obtengan un ingreso que les permita mejorar su calidad de vida y situación económica, además de promover la enseñanza, aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de la inclusión social y las redes de apoyo entre personas adultas mayores.

"El monto del apoyo será de 2 mil pesos mensuales de forma mensual y los cursos o talleres pueden ser impartidos en espacios públicos, domicilios o centros ciudadanos. El programa es con la intensión de que trasmitan sus conocimientos a través de los Centro de Desarrollo para Adultos Mayores", detalló Jaquez Ortega.

Para poder inscribirse en este programa, además de ser adulto mayor, deberán presentar una propuesta de proyecto de lo que impartirán, asimismo deberán contar con un documento oficial que avale los estudios o preparación, y también deberán contar con una cuenta de BBVA.

Una vez que resulten seleccionados, en caso de no cumplir con el reglamento, se procederá a la baja automática, que sería por no brindar las clases o talleres plasmados en el registro y propuesta de proyecto, por no realiza la entrega de la evidencia fotográfica y registro de asistencia en tiempo y forma, de acuerdo a las fechas establecidas para su entrega, impartir las clases a personas que no tienen 60 años o más, cobrar el servicio, o que otra persona sea la que brinde las clases o talleres.

Quienes deseen participar tendrán como fecha límite el viernes 25 de junio de 2025 ingresando a la convocatoria disponible en la página web oficial del instituto www.isaam.sonora.gob.mx donde también se publicarán los resultados, y en el caso de Cajeme también pueden comunicarse a teléfono 644 335 4303.