INPI Sonora. Directora que denunció discriminación laboral y de género buscará hablar con AMLO

Tras denunciar públicamente haber sido víctima de discriminación laboral y de género, la ingeniera y empresaria indígena Victoria Moroyoqui Galaviz, subdirectora del Programa para el Bienestar de los Pueblos Indígenas (ProbipiI) del Instituto Nacional Para los Pueblos Indígenas (INPI), en Sonora, aseguró que ha recibido muchas represalias.

La también directora de la Casa Artesanal y Gastronómica de Etchohuaquila expuso que tras difundir el lunes 3 de julio del año en curso su situación, el titular de la Oficina de Representación del INPI en Sonora, Carlos Corral Alday, está buscando la manera de levantarle una acta administrativa.

TEME REPRESALIAS TRAS LEVANTAR LA VOZ

Lamentó que dicho funcionario haya optado por tales acciones, en lugar de atender primero la denuncia por discriminación laboral que ha sufrido desde que Corral Alday asumió el cargo en enero de este año.

Moroyoqui Galaviz dijo que ante esa postura de las autoridades del INPI, tratará de abordar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su próxima visita a Navojoa, programada para el próximo viernes 14 de julio.

"Tenía pensado ir hasta la Ciudad de México pero qué bueno que el Presidente estará aquí en el municipio; voy a aprovechar y exponerle personalmente la situación, igual al gobernador Alfonso Durazo", agregó.

ACUSA DE BLOQUEAR SUS ACTIVIDADES

El lunes de esta semana, Victoria Moroyoqui Galaviz entregó un oficio al director del INPI, Adelfo Regino Montes, en el que acusa el desplazamiento de las actividades que corresponden al cargo, que asumió el 16 de julio del 2021.

Indicó que las acciones operativas y administrativas a las que se le ha limitado, son las de dar seguimiento a las agendas que asume en campo; evitar las reuniones mensuales para la planeación de las agendas de trabajo que desarrollaba con los responsables de los programas en el estado (FEIMA, Patrimonio Cultural y Derechos Indígenas, Derechos de la Mujer y Género); toma de decisiones en el aspecto de las promotorías y bloquear y negarle las salidas a campo en seguimiento de una agenda que antes del conflicto apoyaba.

NI RESPETO, NI INCLUSIÓN

"No ha habido trato parejo, no se está cumpliendo con la inclusión y el respeto de los pueblos originarios en las estructuras del INPI; esto me duele mucho en lo personal, pues soy una mujer profesional indígena, con una amplia y reconocida trayectoria moral en la Nación Yoreme Mayo", expresó Victoria Moroyoqui.