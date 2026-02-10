  • 24° C
Sonora

INE dona material para libros de texto

Son documentos electorales que están en proceso de destrucción

Feb. 10, 2026
Son 55 mil 751 kilos de material electoral lo que se encuentra en proceso de destrucción

Son 55 mil 751 kilos de material electoral lo que se encuentra en proceso de destrucción por parte del Instituto Nacional Electoral de Sonora, y el cual será reciclado para convertirlo en libros de texto gratuito para las escuelas, informó Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Ejecutiva de la Junta Local.

Detalló que se trata de la documentación del pasado proceso electoral extraordinario para la elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), como la lista nominal de electores, boletas sobrantes, votos válidos y nulos, así como las hojas para hacer operaciones de escrutinio y cómputo.

"Los titulares de las vocalías ejecutivas y de organización electoral de las juntas local y distritales y la comisión nacional de libros de texto gratuitos, llevarán a cabo el traslado y destrucción de la documentación, con la finalidad de que el papel sea reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo", destacó Sandoval Castañeda.

En total son siete juntas locales en el Estado, donde en San Luis Río Colorado se recolectó 7 mil 924 kilos; en Nogales 9 mil 217 kilos; en Guaymas 7mil 358 kilos; Cajeme 7 mil 924; y en Navojoa 6 mil 725 kilos. En el caso de Hermosillo fue un total de 16 mil 603 kilos, de los cuales corresponden 8 mil 113 del distrito 02 que es Norte y 8 mil 490 del 05 que es la parte Sur.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

