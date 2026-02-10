INE dona material para libros de texto

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son 55 mil 751 kilos de material electoral lo que se encuentra en proceso de destrucción por parte del Instituto Nacional Electoral de Sonora, y el cual será reciclado para convertirlo en libros de texto gratuito para las escuelas, informó Verónica Sandoval Castañeda, Vocal Ejecutiva de la Junta Local.

Detalló que se trata de la documentación del pasado proceso electoral extraordinario para la elección de los cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF), como la lista nominal de electores, boletas sobrantes, votos válidos y nulos, así como las hojas para hacer operaciones de escrutinio y cómputo.

"Los titulares de las vocalías ejecutivas y de organización electoral de las juntas local y distritales y la comisión nacional de libros de texto gratuitos, llevarán a cabo el traslado y destrucción de la documentación, con la finalidad de que el papel sea reciclado y utilizado en la producción de libros de texto gratuitos y materiales de apoyo educativo", destacó Sandoval Castañeda.

En total son siete juntas locales en el Estado, donde en San Luis Río Colorado se recolectó 7 mil 924 kilos; en Nogales 9 mil 217 kilos; en Guaymas 7mil 358 kilos; Cajeme 7 mil 924; y en Navojoa 6 mil 725 kilos. En el caso de Hermosillo fue un total de 16 mil 603 kilos, de los cuales corresponden 8 mil 113 del distrito 02 que es Norte y 8 mil 490 del 05 que es la parte Sur.