  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

IEE prepara proyectos de participación ciudadana

Buscará consolidar la vinculación entre el instituto y la sociedad

Oct. 31, 2025
El programa está orientado a las acciones y estrategias encaminadas a la capacitación, socialización y difusión de los mecanismos de participación ciudadana
El programa está orientado a las acciones y estrategias encaminadas a la capacitación, socialización y difusión de los mecanismos de participación ciudadana

Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática y fomentar la participación activa de la ciudadanía sonorense en los asuntos públicos del Estado, el Instituto Estatal Electoral (IEE) presentó el programa anual de trabajo que se tendrá contemplado a partir de este mes y hasta septiembre de 2026, informó el consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu.

El programa está orientado a las acciones y estrategias encaminadas a la capacitación, socialización y difusión de los mecanismos de participación ciudadana previstos, así como a ejecutar los programas en materia de promoción del voto con el propósito de fortalecer la confianza e incentivar la participación ciudadana en la vida democrática de Sonora.

"Este plan constituye una herramienta de gestión que permite definir objetivos y líneas de acción concretas para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación sonorense. Asimismo, se busca consolidar la vinculación entre el Instituto y la sociedad, impulsando espacios de diálogo, colaboración y corresponsabilidad en la toma de decisiones colectivas", expresó el titular del IEE.

A partir de este mes y hasta diciembre se impartirán treinta pláticas y capacitaciones sobre participación ciudadana, orientadas a la juventud estudiantil del sistema educativo, así como a los sectores social, empresarial, público y privado; se impartirán talleres lúdicos y capacitaciones dirigidas a niños de educación básica, entre otros.

Mientras que, a partir de enero del próximo año, se emprenderá la gestión y acercamiento con los 72 ayuntamientos para asesorarlos y capacitarlos sobre la participación ciudadana, además de promover la ejecución de los mecanismos de participación entre los sectores público, empresarial y social, así como la firma de convenios de colaboración, incluyendo la realización de conversatorios con los sectores público, académico, empresarial y social.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Policía Estatal de Sonora brinda consejos para una celebración de Halloween protegida
Sonora

Policía Estatal de Sonora brinda consejos para una celebración de Halloween protegida

Octubre 31, 2025

Operativo de seguridad reforzado en Sonora para una celebración tranquila en Halloween

Consejos para conservar las flores del altar por más tiempo, según Huertos y Más
Sonora

Consejos para conservar las flores del altar por más tiempo, según Huertos y Más

Octubre 31, 2025

La Asociación Civil también compartió tips de cómo obtener semillas para que vuelvan a reproducirlas

Clima en Sonora hoy, 31 de octubre: Flujo de humedad podría ocasionar lluvias en el sur del estado
Sonora

Clima en Sonora hoy, 31 de octubre: Flujo de humedad podría ocasionar lluvias en el sur del estado

Octubre 31, 2025

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las condiciones para las principales ciudades del estado