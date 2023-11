Hugo Camou destaca "El Poder de la Publicidad" en el Conecta Congreso Empresarial

La publicidad actual está cada vez más dirigida a las emociones y sentimientos, convirtiéndose de hecho en un principio básico, afirmó el empresario Hugo Camou al impartir la conferencia El Poder de la Publicidad: Rompiendo un Récord Guinnes en el Congreso Empresarial Conecta realizado en Navojoa.

Ahí, dijo que la publicidad ya no está enfocada simplemente a resolver una necesidad, sino que involucra deseos, sentimientos e incluso rechazos.

El fundador, accionista y presidente del Consejo de Administración de más de 25 empresas, en campos como el de la publicidad, software, productos marinos, hospitalidad y manejo de agua, expresó que cada vez que lo invitan a conferencias le piden hablar mucho de atún, pero en esta ocasión habló de un hecho del cual se siente profundamente orgulloso, porque lo realizaron dos de sus hijos.

Se trata, indicó, de la iniciativa de ISA Corporativo denominada "RECORDándolos", para brindar un homenaje, en el marco del Día de Muertos, a los seres queridos que se adelantaron en el camino, con una campaña que utilizó únicamente los espacios de publicidad del Metro donde se presentaba a través de una plataforma digital, 280 mil fotografías.

"Para ello se siguieron los muchos y estrictos lineamientos de Guinnes y superaron, en un límite de tres semanas, con más de 40 mil fotos, a una firma empresarial de China", dijo.

"Lo más importante para nosotros era poder demostrar que la publicidad opera y opera bien y que puede convocar no solamente a las acciones simples de comprar, sino convocar a que la gente haga diferentes cosas", destacó.

EL PODER DE LA PUBLICIAD: RECORDÁNDOLOS

Camou Rodríguez reconoció que "RECORdándolos" representó un homenaje complejo, porque implicaba que las personas bajaran una App, mediante códigos QR, luego entrara a la app y después digitalizara una foto de un familiar fallecido para poderle meterla a la aplicación, la cual ofrecía dos recompensas muy simples: una foto de inteligencia artificial y otra adornada con una corona y ofrenda.

"El reto me pareció muy difícil, porque no ofrecía nada a la gente, un valor monetario, una rifa, un intercambio, un bien, por hacer una cosa que fuera absolutamente gratuita y con un grado de complejidad", dijo.

Al final de cuentas, agrego, queríamos probar que la publicidad que hacemos es altamente efectiva y que induce a la gente a hacer diferentes cosas; un "call to action", llamando a la acción, ya no de compras, intercambio o un satisfactor, sino simple y sencillamente un recuerdo de los seres queridos.

LLEGAN A MILLONES

Asimismo, el empresario mencionó que está al frente de la compañía de publicidad fuera de casa más grande del país, por el número de espacios y por su mayor facturación.

"Contamos con espacios en medios de transporte, fundamentalmente; tenemos los tres Metros del país con publicidad, en exclusiva; muchos de los aeropuertos, particularmente el de la Ciudad de México, y como prueba tenemos el AIFA; también los túneles viales y, además, la semana pasada ganamos toda la publicidad del Tren Maya", resaltó.

Nuestra compañía, señaló, siempre tiene el reto de demostrarles a sus clientes que lo que pagan en publicidad realmente le reditúa; que lo que pagan es un llamado a la acción, es decir, motivar para que se compre un bien o un producto.

"Si anunciamos una lata de atún apetitosa, con un atún rosadito, es porque queremos que se venda; se trata de un principio básico de la publicidad, estamos llamando normalmente a la compra de un producto, pero algunas veces llamamos a participar, incentivar, motivar a hacer que la gente pueda comprobar la calidad de los bienes", explicó.

Fue en ese contexto que, en el Consejo de Administración de ISA Corporativo, surgió la mencionada inquietud de demostrar fehacientemente, en tiempo récord, "un poder de penetración de nuestros medios, con algo que no sea material, que no esté pagando nada, que no obtenga un beneficio tangible y personal".

"Cuando alguien compra un saco o una camisa, pues tiene el beneficio de tenerlos, pero cuando es algo intangible, cuando es comprar un sueño, pues se requiere que el medio tenga un poder de persuasión que va más allá de toda prueba, porque una cosa es satisfacer una necesidad y otra cosa es acercarse al producto o servicio simplemente porque resulta atractivo o muy tentador", apuntó.

FRASE

"Si no te asusta, no estás soñando lo suficientemente en grande": Hugo Camou