Hoy se cumplen 2 años del 1er caso registrado de covid en Sonora

Jesús Sánchez Colín, doctor infectólogo, describió que, a partir del comenzó la pandemia en marzo del 2020, el coronavirus velozmente se colocó en las patologías con más mortalidad, desplazando incluso al VIH y la tuberculosis, males que estuvieron presentes por más tiempo en la población.

El especialista en salud aclaró que este caso ocurrió en parte importante por la inmediata transmisión del coronavirus entre la sociedad sonorense. Sánchez Colín resaltó que con el paso del tiempo la población sonorense debería estar más preparada para hacer frente el coronavirus, por esto, recomendó a las y los habitantes no confiarse y avanzar llevando a cabo las medidas sanitarias y de prevención como la utilización del cubrebocas y gel antibacterial, ejercer la sana distancia y vacunarse contra la patología, puesto que el virus posiblemente perdure.

Karelyn Dávalos Rosas, infectóloga pediatra, comentó que el 2020 ha sido un año bastante oscuro, cambiante y de habituación para la población sonorense, incluida la sociedad médica, puesto que se ignoraba con precisión el tamaño del coronavirus, mientras tanto que el 2021 se caracterizó por ser precautorio, debido a que se conoció lentamente la conducta de la enfermedad, además de aprender a vivir con ella. "Inicialmente, las medidas se apegaron casi al 100% por una parte importante poblacional.

En la actualidad, vemos cómo las personas están bastante relajada pues se han acostumbrado a la nueva normalidad, a cuidarnos, a respetar un poquito más las medidas de limpieza, y sin embargo, otra parte de la gente están completamente relajados, sin temor en lo absoluto a la enfermedad, sabiendo que en la actualidad en su mayor parte el covid no es tan gravedad.

Dávalos Rosas dijo que las 10 mil 42 muertes por covid-19, registradas desde el inicio de la pandemia hasta el 15 de marzo del 2022, son para recordar a las y los ciudadanos la importancia de apegarse a las medidas sanitarias, así como vacunarse contra el covid-19, pues aún existen personas indispuestas a recibir la vacuna.

"La verdad que lo mejor que se puede hacer es tratar de apegarnos en la medida posible, lavado de manos, usar el bruceboca y usar gel antibacterial, ya que si bien la patología no causa casos tan graves como lo hizo en su inicio, hay bastantes personas aún siguen siendo sensibles y que además hay personas que no se encuentran vacunadas, lo cual los pone en riesgo, aunque no tengan factores de riesgo en sí, pero a quienes podemos proteger nosotros siguiendo las medidas y fomentando en gran parte los esquemas de vacunación.