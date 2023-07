Honor a quien honor merece: homenajean a gran bombero de Benito Juárez

Como un reconocimiento a su trabajo, dedicación, trayectoria y vocación de servicio durante 64 años en el Departamento de Bomberos de Benito Juárez, la estación lleva el nombre del comandante Arnulfo Ríos Dórame.



Originario de Huásabas, el homenajeado, de 78 años de edad, llegó a la comunidad de Agua Blanca cuando tenía sólo nueve, tras el fallecimiento de su padre, y comenzó a trabajar en la zona agrícola para ayudarle a su mamá al sustento económico familiar.

Pero poco tiempo después descubrió que su vocación era otra: ser bombero, cuando vio un gran incendio en un abarrote de la localidad, llamándole mucho la atención el fuego cuando se extendía, pero a la vez la necesidad de hacer algo por combatirlo.

"Realmente no fue el incendio de la tienda nada más, vi muchos otros, así me nació esto, me gustó mucho, yo creo que esto yo ya lo traía, como se dice", expresó Ríos Dórame, quien agradeció el homenaje que le ofrecieron en días pasados autoridades municipales y varios sectores.

Recordó que junto con un grupo de personas comprometidas trabajaron mucho para que este pueblo contara con un servicio de emergencia tan importante.

"Al principio batallamos porque no había edificio, faltaba equipamiento y otras cosas, pero seguimos en la lucha y conseguimos lo que buscábamos", resaltó.

Don Arnulfo Ríos dijo que más adelante se dio la oportunidad de ser comandante, lo que le permitió ser uno de los principales impulsores del departamento, gestionando sueldos, prestaciones, equipo y diversos apoyos.

"Estoy muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso, gracias a Dios, y aquí seguimos, ayudando al Cuerpo de Bomberos y a Benito Juárez en general", expresó.

"Trabajamos mucho como elemento activo, pero después de serlo continuamos ayudando en el patronato, aportando nuestras gestiones, conocimiento y experiencia", finalizó Ríos Dórame.