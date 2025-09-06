Hay cinco tramos carreteros cerrados

La coordinación Estatal de Protección Civil, inició recorridos de prevención en distintos puntos del Estado, para brindar atención a la gente, y reportó el cierre de cinco tramos carreteros debido a la creciente de ríos y arroyos, informó la dependencia.

Se trata de Etchoja, las comunidades de Bayajorit, Guaytana, Bachoco, Bacajaquia, Mayocahui, Agustín Melgar, Aquichopo, la comisaría de Buaysiacobe entre otras.

De acuerdo a información de la Coordinación, el personal se encuentra distribuido en diversas regiones con el objetivo de atender las situaciones que se han presentado a raíz de las lluvias intensas de las últimas horas.

Informó que los efectos del ciclón tropical "Lorena", se presentaron principalmente en regiones del sur, centro y oriente del Estado.

Algunas de las situaciones que se presentaron este sábado en cuestión de tránsito carretero por precipitaciones pluviales, fue la interrupción del tránsito a la altura del Arroyo "La Galera" 5 kilómetros al norte de Bacadéhuachi así como en el río Bacadéhuachi en el tramo carretero Bacadéhuachi-Nácori Chico.

Además se reportó el cierre en el Vado Arroyo Hondo, en el kilómetro 10 del tramo Huásabas-Villa Hidalgo; en el tramo Los Hoyos-Cunpas, en la carretera Moctezuma-Nacozari; en la carretera Fundición-Quiriego; y también hizo un llamado para evitar el tramo carretero Huachinera- Bacerac.

La dependencia reafirmó que continuarán trabajando de manera coordinada, con dependencias de los tres niveles de gobierno tal como lo han venido haciendo desde la llegada del fenómeno natural