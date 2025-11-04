Habrá marcha para pedir justicia por tragedia en Hermosillo

Para levantar la voz y pedir justicia por las víctimas del incendio en la tienda Waldo´s de Hermosillo, la vocera del Movimiento 5 de junio, Patricia Duarte Franco, convocó a todos a marchar este miércoles, señalando que es para la no repetición de una tragedia y que lo sucedido tanto hace 16 años como el pasado 1 de noviembre es una prueba de que puede volver a pasar en ningún lugar.

La madre de Andrés Alonso, uno de los 49 menores que perdieron la vida en la Guardería ABC, dijo que como movimiento no se enfocan solamente en estancias infantiles, sino que su lucha es para que no exista otra tragedia parecida a la del 5 de junio de 2009.

“No sé por qué a Sonora nos está pasando, pero yo creo que es un mensaje de que ya estamos cansados de estos crímenes de Estado, porque son de Estado. Yo no escuché al fiscal que dijera, vamos a separar de su cargo al coordinador estatal de protección civil y al municipal que da el permiso de funcionamiento de todo inmueble que va a empezar a hacer algo”, señaló Duarte Franco.

Resaltó que cuando llegó la actual administración del gobierno estatal, se dieron cuenta de que la tienda no cumplía con el permiso, pero la dejaron que siguiera operando, recordando que el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo, fue quien dio la información. “Waldo´s no es la única tienda que está en esas condiciones, pero quiero saber de cuánto les toca al municipio y al estado para dar permiso para que trabajen así”.

Luego de calificar lo ocurrido el pasado 1 de noviembre como un acto de corrupción por parte del gobierno estatal y municipal, informó que será este miércoles a las cinco de la tarde cuando se reúnan en la plaza Emiliana de Zubeldía para marchar hasta el palacio de gobierno del Estado.