Guarijíos denuncian presa furtiva en Presa Pilares en Álamos

Personas ajenas a la Tribu Guarijío están cometiendo mucho saqueo en la Presa Pilares, ubicada en el municipio de Álamos, donde los gobiernos Federal y Estatal iniciaron el año pasado un programa de siembra de 600 mil crías de tilapia.

Héctor Zayla Enríquez, vocero de los gobernadores de la etnia Guarijío, pidió al Ayuntamiento de Álamos y autoridades de Pesca que lleven a cabo rondines de vigilancia, pero en forma constante.

"Nosotros, como gobierno tradicional, tenemos gente encargada para seguridad, pero carecen de equipamiento, además de que está largo el tramo que hay que recorrer para vigilar y no tenemos cómo hacerlo", dijo.

Esos programas de siembra, agregó, no sirven de mucho si los indígenas no pueden trabajar en el embalse por no tener el permiso de las autoridades correspondientes

"Pero tampoco tienen permiso los pescadores que vienen de otros lugares ajenos a la etnia, pero éstos sí se meten y se llevan todo el producto; no es justo", denunció.

Zayla Enríquez dijo que la tribu Guarijío no ha podido obtener el permiso porque había un proceso legal para impedir la actividad pesquera en la Presa Pilares, supuestamente porque existían petroglifos, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya determinó que no hay nada.

Indicó que la siembra de tilapia beneficiaría a habitantes de las siete comunidades de la etnia Guarijío, que son: Mesa Colorada, Los Jacales, San José, Los Estrados, Guajaray, Los Bajíos y Makorawi.

"Hemos pedido mucho estos programas de pesca desde hace varios años, y ahora que los tenemos, pues deben ser bien aprovechados por los Guarijíos, porque además es un compromiso por la construcción de la Presa Pilares", puntualizó.