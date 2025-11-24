Gobernador atenderá a transportistas y campesinos

Las organizaciones campesinas y de transportistas cumplieron con llevar a cabo el megaparo simultáneo a nivel nacional incluyendo a Sonora con el cierre de casetas, carreteras y la garita de Mariposa en Nogales, por lo que el gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño, pidió no afectar a la gente liberando las casetas para el libre tránsito.

De manera intensiva desde el domingo ambos grupos mencionados difundieron mensajes dirigidos a la ciudadanía para hacerles saber sobre el cierre de caminos con el objetivo de que autoridades gubernamentales atiendan sus peticiones sobre inseguridad y extorsiones que han estado pasando durante sus jornadas laborales.

Ante esto, el gobernador del Estado, dijo que estaba dispuesto a apoyarlos a buscar la solución a sus peticiones tocando las ventanillas necesarias para resolver las situaciones demandadas.

"Si hay manifestación, no hay bronca, pero no afecten a la gente, porque finalmente sí afectan a la gente. Lo que necesitan ustedes, no sólo de su movilización, es también la simpatía social hacia la gente, y si ustedes afectan a la gente, obviamente generan el efecto contrario", expresó Durazo Montaño.

Además, el mandatario les pidió ayuda para convencer a los involucrados de levantar las protestas de las casetas para que los vehículos pudieran contar con el libre tránsito. "Si afectan a la gente es contraproducente, ahí sí me generan un problema a mí, pero se generan también un problema a ustedes".

Durazo Montaño, dijo estar dispuesto a ayudarlos en este tema recibiéndolos incluso este mismo lunes o bien el martes, dando a conocer que permanecerá en la capital del Estado durante toda la semana con la plena disposición de dialogar para sumar esfuerzos en la atención de la situación ante el gobierno federal.