Fortalece Durazo la educación en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha destinado un Presupuesto sin precedentes para fortalecer la educación en la Entidad, al incrementar a 30 mil 617 millones de pesos el recurso para el sector educativo y reforzar a las universidades públicas con un aumento del 5.5 por ciento en el monto a ejercer en 2026.

El mandatario Estatal destacó que, dentro del Paquete Económico 2026, enviado al Congreso del Estado para su aprobación, el Presupuesto destinado a educación pasará de 28 mil 754 millones 433 mil 830 pesos en 2025 a 30 mil 617 millones 964 mil 092 pesos el próximo año, lo que permitirá ofrecer mayores oportunidades de formación y desarrollo para niñas, niños, jóvenes y docentes sonorenses.

Las universidades públicas se verán fortalecidas con un incremento del 5.5 por ciento, al pasar de 6 mil 443 millones 195 mil 551 pesos en 2025 a 6 mil 797 millones 938 mil 784 pesos en 2026. Este aumento permitirá consolidar la calidad académica, mejorar la infraestructura, ampliar la matrícula y fortalecer los programas de investigación.

Asimismo, se propone destinar mil millones de pesos en becas, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos y de fortalecer la permanencia escolar en todos los niveles educativos.

Finalmente, recordó que durante su administración se ha asignado el Presupuesto más alto en la historia de Sonora para impulsar la educación, como la gran igualadora de oportunidades sociales.

El gobernador Durazo Montaño subrayó que estos recursos representan una inversión estratégica para el futuro de Sonora, orientada a garantizar el acceso, la equidad y la excelencia educativa en todas las regiones del Estado