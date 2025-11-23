Alerta en Sonora por nuevo método de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) lanzó un llamado urgente a la población tras detectar un nuevo método utilizado por grupos delictivos para extorsionar a través de llamadas y mensajes. De acuerdo con la autoridad, los responsables están haciéndose pasar por agentes estatales para ganar la confianza de las víctimas.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, EL NUEVO RIESGO

Según informó la FGJE, los extorsionadores se presentan como personal de la institución y contactan a las personas para pedirles que acudan a un sitio público. Bajo excusas como “verlos personalmente” o “revisar su teléfono celular”, buscan llevar a la víctima a un punto donde puedan continuar con el engaño o ejercer presión psicológica.

La Fiscalía enfatizó que esta práctica es completamente falsa, ya que los agentes reales no realizan citas en la vía pública ni solicitan revisar teléfonos fuera de oficinas oficiales. Cualquier llamada con ese tipo de peticiones debe considerarse una señal de alerta.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EXTORSIONES

La institución recordó que la mejor estrategia para evitar caer en este tipo de delitos es mantenerse informado y compartir estas advertencias con familiares y amigos. La difusión, señaló, puede ayudar a que más personas reconozcan a tiempo una posible extorsión.

“La prevención también salva”, expresó la FGJE en su comunicado, invitando a la comunidad a denunciar cualquier intento de engaño y a no interactuar con números desconocidos que finjan ser autoridades.