Clima en Sonora hoy, 24 de noviembre: Prevén dos frentes fríos el 28 de noviembre y 1 de diciembre

Basándose en el análisis de información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 24 de noviembre.

El informe señala que este lunes se mantendrán condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

El organismo destacó que continuará un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche, especialmente en los municipios de la región montañosa.

Además, se vigila la aproximación de dos nuevos frentes fríos que podrían ingresar al norte de Sonora los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, los cuales traerán lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un marcado descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : La capital amaneció con 14°C y 70% de humedad. Se espera una máxima de 28°C , con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo mayormente despejado y 0% de lluvias.

: La capital amaneció con y 70% de humedad. Se espera una máxima de , con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo mayormente despejado y 0% de lluvias. Ciudad Obregón : Registró una mínima de 14°C y humedad del 70%. La máxima alcanzará 29°C , con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia .

: Registró una mínima de y humedad del 70%. La máxima alcanzará , con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado y . Nogales: Con una mínima de 4°C y humedad del 90%, se espera una máxima de 18°C. Habrá intervalos nubosos y vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. No se prevén precipitaciones.