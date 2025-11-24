  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 24 de noviembre: Prevén dos frentes fríos el 28 de noviembre y 1 de diciembre

Protección Civil Estatal informa que este lunes prevalecerán condiciones estables, con cielos despejados y ambiente frío en zonas montañosas

Nov. 24, 2025
Basándose en el análisis de información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 24 de noviembre.

El informe señala que este lunes se mantendrán condiciones estables en la mayor parte del estado, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

El organismo destacó que continuará un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche, especialmente en los municipios de la región montañosa.

Además, se vigila la aproximación de dos nuevos frentes fríos que podrían ingresar al norte de Sonora los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, los cuales traerán lluvias dispersas, rachas de viento moderadas y un marcado descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: La capital amaneció con 14°C y 70% de humedad. Se espera una máxima de 28°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo mayormente despejado y 0% de lluvias.
  • Ciudad Obregón: Registró una mínima de 14°C y humedad del 70%. La máxima alcanzará 29°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.
  • Nogales: Con una mínima de 4°C y humedad del 90%, se espera una máxima de 18°C. Habrá intervalos nubosos y vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. No se prevén precipitaciones.
  • San Luis Río Colorado: Amaneció a 11°C con 90% de humedad, alcanzando una máxima de 23°C. Se esperan vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h y cielo despejado.
  • Navojoa: Inició el día con 14°C y humedad del 80%. La temperatura máxima será de 30°C, con rachas de viento que podrían llegar a 60 km/h. Cielo despejado y sin lluvias.
  • Agua Prieta: Registró una mínima de 4°C y humedad del 95%. La máxima será de 19°C, con intervalos nubosos y vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
  • Guaymas: Amaneció con 15°C y 80% de humedad. Se prevé una máxima de 28°C, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. El cielo permanecerá despejado.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


