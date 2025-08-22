Exigen solución en crucero de ferrocarril de Navojoa

Es urgente que Ferromex reubique los patios de maniobras del ferrocarril, en el crucero de la avenida Abasolo, que causan muchos problemas viales e impiden el tráfico normal con el Sector Oriente de Navojoa, señaló el regidor Jorge García de León.

"Es una problemática grave, de todos los días, para los navojoenses, que llegan tarde a la escuela, a los trabajos, etcétera, debido a que mañana, tarde y noche se atraviesa el tren y sus maniobras durante muchos minutos", externó.

"Ya no tenemos por qué seguir soportando este problema, por lo que hay que unir esfuerzos y gestionar soluciones, ya sea ante el gobernador de Sonora, los diputados, los senadores y otras instancias", manifestó.

García de León lamentó que el Sector Oriente, donde vive la mayoría de los navojoenses, enfrente esa problemática, la cual, a pesar de que es añeja y se ha abordado en muchas ocasiones, no ha logrado resolverse.

"Pero hay que retomar y entrarle con todo al tema, para que haya un tráfico fluido y que los habitantes del Oriente y Poniente estemos bien unidos y conectados", añadió.

Por su parte, el activista social, Leonardo Pacheco Aguirre, dijo que las autoridades de Gobierno no le han dado la importancia que merece a este asunto, que él ha planteado muchas veces.

"Hace unos 20 años se iba a construir un puente elevado por ese crucero de la Abasolo, pero finalmente no se hizo para no afectar los intereses de un empresario gasolinero; finalmente, el puente se construyó, pero en otro lugar, por lo que no se solucionó el problema", señaló.

"Posteriormente, se anunció que se reubicarían los patios de maniobras a siete kilómetros al norte de Navojoa, pero tampoco se concretó este proyecto y, mientras tanto, los movimientos del tren siguen a la orden del día, causando no sólo muchas demoras y trastornos a automovilistas y peatones, sino también accidentes", agregó.

Subrayó que las autoridades deben actuar, sobre todo porque esa zona de la ciudad está creciendo cada vez más, "hay mucho movimiento y por eso los congestionamientos son cada vez más fuertes".